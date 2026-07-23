VIDEO | Scandal în toată regula pe o stradă din Blaj: Două grupuri și-au aruncat obiecte și s-au amenințat reciproc. 10 persoane, reținute
Scandal în toată regula pe o stradă din Blaj: Două grupuri și-au aruncat obiecte și s-au amenințat reciproc. 10 persoane, reținute
Un conflict violent izbucnit în noaptea de 21 spre 22 iulie 2026, pe strada Plopilor din municipiul Blaj, s-a încheiat cu reținerea a 10 bărbați.
Potrivit polițiștilor, două grupuri formate din 21 de persoane și-au adresat injurii și amenințări, după care au început să arunce unii în alții cu obiecte contondente.
Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 21/22 iulie 2026, în jurul orei 03.10, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Blaj au fost sesizați cu privire la faptul că, pe strada Plopilor din municipiu, a izbucnit un conflict spontan între mai multe persoane.
Polițiștii s-au deplasat cu operativitate la fața locului, pentru aplanarea conflictului și pentru luarea măsurilor legale, iar din verificări a reieșit că, un număr de 7 persoane pe de-o parte și 14 pe de altă parte, pe fondul unor discuții contradictorii, și-ar fi adresat reciproc injurii și amenințări, ulterior aruncând unii spre alții cu obiecte contondente.
Prin aceste acțiuni, persoanele implicate au tulburat ordinea și liniștea publică, provocând o stare de temere persoanelor aflate în zonă.
În urma evenimentului, la data de 22 iulie 2026, polițiștii din Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de 10 bărbați, cu vârste cuprinse între 18 și 54 de ani, toți din municipiul Blaj.
Aceștia sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice, urmând ca în cursul zilei de azi, 23 iulie 2026 să fie prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, pentru dispunerea măsurilor legale.
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