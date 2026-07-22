Video | Lucrare complexă de schimbare a canalizării pluviale cu descărcare în râu într-un oraș din Alba: „Când ploua tare, apa intra în curțile oamenilor”
Lucrare complexă de schimbare a canalizării pluviale cu descărcare în râu într-un oraș din Alba: „Când ploua tare, apa intra în curțile oamenilor”
Primăria Municipiului Blaj a demarat lucrările de reconfigurare a rețelei de canalizare pluvială pe strada Petőfi Sándor, cu scopul de a preveni acumulările de apă și inundarea curților riveranilor în timpul ploilor abundente, a anunțat primarul Gheorghe Valentin Rotar.
Proiectul, aflat în pregătire de aproximativ 2 ani din cauza demersurilor administrative necesare obținerii avizelor, include înlocuirea vechilor conducte, reamplasarea și modernizarea stăvilarului de evacuare, precum și refacerea pantei de scurgere a apei.
Redimensionarea rețelei și rezolvarea problemelor de scurgere
În perioadele cu precipitații intense, vechiul sistem de colectare nu reușea să preia întregul debit de apă, din cauza pantei necorespunzătoare a străzii și a diametrului redus al conductei de evacuare către râul Târnava.
Primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, a prezentat din teren situația tehnică a amplasamentului: „Aici, pe strada Petőfi Sándor, avem o lucrare de schimbare a canalizării pluviale care va fi descărcată în Târnava. Aici avem vechiul stăvilar, care va fi mutat exact în marginea digului – un stăvilar nou, modern, cu acționare electronică.
Aici am avut probleme foarte, foarte mari. Se poate vedea cum strada are o roșală la mijloc, un punct unde, deși am creat o rigolă foarte mare, neavând descărcarea suficientă în Târnava și neavând dimensiunea suficientă – având doar o conductă de 300 – aveam probleme la anumite ploi abundente. Când cantitatea de precipitații într-un termen scurt era foarte mare, aveam probleme și apa intra în curțile acestor oameni”.
Detaliile investiției și durata de execuție
Noul proiect prevede instalarea unei conducte de evacuare cu diametrul de 800 mm, mai mult decât dublul capacității anterioare (care măsura 300 mm), precum și montarea unui stăvilar automatizat. Valoarea totală a investiției se ridică la 325.000 de lei, iar durata estimată pentru finalizarea lucrărilor este de 30 de zile.
„Această lucrare, pe care o vom finaliza probabil în 30 de zile, va face ca acest lucru să nu se mai întâmple. Conducta de apă care se deversează va avea o dimensiune de 800, deci va fi dublă și ceva față de cea existentă, plus că va avea și cădere – aici am avut și probleme de cădere. Este o lucrare în valoare de 325.000 de lei, pe care ne dorim să o realizăm de aproximativ doi ani de zile”, a precizat edilul din Blaj.
Procedurile de avizare și continuarea lucrărilor din oraș
Întârzierea demarării lucrărilor a fost cauzată de procedurile complexe de obținere a avizelor necesare pentru intervențiile asupra digurilor de protecție și a cursurilor de apă. „Avizele unde este vorba despre Apele Române și de spargerea digurilor sunt destul de anevoios de obținut și există o durată foarte mare pentru obținerea lor”, a explicat primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar.
Acesta a mai spus că administrația locală va continua verificarea și derularea proiectelor de infrastructură aflate în desfășurare pe raza municipiului:
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