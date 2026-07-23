Ştirea zilei

VIDEO | Bărbat din Alba, care lucra ca zilier, acuzat că ar fi agresat sexual trei minore de 9, 10 și 13 ani. A fost REȚINUT de polițiști

Bogdan Ilea

Publicat

acum 31 de minute

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Bărbat din Alba, care lucra ca zilier, acuzat că ar fi agresat sexual trei minore de 9, 10 și 13 ani. A fost REȚINUT de polițiști

Un bărbat de 43 de ani, din localitatea Luminești, județul Alba, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, fiind acuzat că ar fi agresat sexual trei minore, de 9, 10 și 13 ani.

Din primele verificări efectuate de polițiști, a reieșit că, în perioada 21- 22 iulie 2026, bărbatul se afla în localitatea Luminești, la reședința unui bărbat, în vârstă de 57 de ani, unde desfășura activități ocazionale, în calitate de zilier.

Cu această ocazie, bărbatul de 43 de ani, ar fi profitat de vârsta fragedă și de starea de vulnerabilitate a nepoatelor celui din urmă, în vârstă de 9, 10 și 13 ani, din județul Tulcea, le-ar fi sărutat, iar apoi le-ar fi atins în zona bustului, pe acestea.

Bărbatul de 43 de ani va fi prezentat Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, pentru dispunerea măsurilor legale

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