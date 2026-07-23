Video | Ce se mai întâmplă după 9 luni la blocul din Rahova grav afectat de o explozie: „Va fi pus în siguranță”
Ce se mai întâmplă după 9 luni la blocul din Rahova grav afectat de o explozie: „Va fi pus în siguranță”
Constructorul se pregătește să înceapă lucrările de punere în siguranță a blocului afectat de explozia produsă anul trecut în cartierul Rahova, a anunțat joi, 23 iulie 2026 Primăria Capitalei.
„Săptămâna trecută am predat amplasamentul, iar constructorul se pregătește să înceapă lucrările de punere în siguranță a blocului din Rahova în care s-a produs explozia provocată de o acumulare de gaze. Ieri, proiectantul a efectuat o inspecție cu drona, atât la exteriorul imobilului, cât și în interiorul apartamentelor”, au transmis reprezentanții municipalității Capitalei pe Facebook.
Explozia s-a produs în dimineața zilei de 17 octombrie 2025, la scara 2 a blocului 32 de pe strada Vicina nr. 3, din Sectorul 5. Deflagrația s-a soldat cu moartea a patru persoane și rănirea altor șapte, iar 54 de apartamente au fost distruse sau au devenit nelocuibile. Totodată, 36 de autoturisme au fost distruse ori avariate.
Potrivit Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, până în luna mai 2026, în dosarul exploziei 176 de persoane fizice și juridice s-au constituit părți vătămate și au formulat pretenții.
De asemenea, anchetatorii au instituit sechestru asigurător asupra bunurilor inculpaților și ale firmelor cercetate, până la concurența sumei de 55 de milioane de euro.
sursa video: Primăria Municipiului București
foto: arhivă
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