Majoritatea cetățenilor Republicii Moldova resping unirea cu România: Aproape jumătate vor o politică externă „echilibrată” între Rusia și UE. Sondaj IMAS

Mai mult de jumătate dintre cetățenii Republicii Moldova ar vota împotriva unirii cu România dacă ar fi organizat un referendum pe această temă, în timp ce aproape jumătate dintre respondenți consideră că politica externă a țării ar trebui să păstreze un echilibru între Rusia și Uniunea Europeană, arată un sondaj realizat de IMAS.

Potrivit cercetării, 54% dintre cei intervievați ar vota împotriva unirii cu România, iar 33% ar susține această opțiune.

În cazul unui eventual referendum privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, 48% dintre respondenți spun că ar vota în favoare, în timp ce 34% s-ar pronunța împotrivă.

Sprijinul pentru aderarea la NATO rămâne însă redus. Doar 24% dintre cei chestionați ar vota „pentru”, în timp ce 58% s-ar opune.

În ceea ce privește orientarea politicii externe, 49% dintre respondenți consideră că Republica Moldova ar trebui să mențină o poziție echilibrată, atât în relația cu Rusia, cât și cu statele europene. Alți 29% susțin o orientare proeuropeană, 12% ar prefera o apropiere de Rusia, iar doar 5% optează pentru o politică favorabilă unirii cu România. Alți 5% nu au răspuns sau s-au declarat indeciși.

Percepțiile privind influența Moscovei sunt împărțite: 40% dintre participanții la sondaj apreciază că influența Rusiei în Republica Moldova este foarte puternică sau destul de puternică, în timp ce 52% o consideră slabă sau foarte slabă.

Sondajul IMAS a fost realizat în perioada 10–20 iunie, la comanda Independent News, pe un eșantion probabilist, stratificat, bi-stadial, format din 1.015 persoane cu vârsta de peste 18 ani. Cercetarea este reprezentativă pentru populația adultă a Republicii Moldova, cu excluderea regiunii Transnistria. Interviurile au fost realizate la domiciliul respondenților, în limbile română și rusă, iar marja maximă de eroare este de ±3,1%.

foto – cu rol ilustrativ