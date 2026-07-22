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Foto: La Volei Alba Blaj, centrul Ioana Mănăilă (CSM Lugoj) | Echipa din „Mica Romă” își conturează lotul pentru sezonul 2026/2027

Dan HENEGAR

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La Volei Alba Blaj, centrul Ioana Mănăilă (21 ani, CSM Lugoj) | Echipa din „Mica Romă” își conturează lotul pentru sezonul 2026/2027

Volei Alba Blaj, vicecampioana României, va miza pe centrul Ioana Mănăilă (21 de ani, ex-CSM Lugoj).

Voleibalista a început voleiul la Reșița, la 14 ani, cu prof. Eduard Niță, apoi a jucat la CSȘ Caransebeș sub comanda prof. Laura Andrei și, ulterior, în prima ligă pentru CSM Lugoj, timp de 3 sezoane, va evolua din noul sezon pentru una din cele mai titrate echipe din voleiul feminin românesc, CSM Volei Alba Blaj!

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„Pentru mine, plecarea la Volei Alba Blaj reprezintă o confirmare a muncii pe care am depus-o zilnic și faptul că nu am renunțat niciodată. Am plecat din Reșița, un oraș în care nu se practică volei, am ajuns la Caransebeș, unde am crescut în perioada juvenilă, apoi am jucat 3 ani la CSM Lugoj, echipă de Divizia A1, în care am învățat și câștigat experiență. Într-adevăr, este o provocare mare, în care îmi doresc să mă autodepășesc, să mă împingă către atingerea limitelor și să îmi demonstrez ceea ce pot. Sunt foarte încântată și nerăbdătoare să începem pregătirea și sunt gata să dau tot ce am mai bun.“, a declarat noua echipieră a formației blăjene pentru caon.ro, aceasta având concurentă pe post pe Bianca Grama, internaționala „tricoloră”

Formația din „Mica Romă” își conturează efectivul cu care va aborda stagiunea ce urmează. Volei Alba Blaj își păstrează vedetele: universalul Vittoria Piani, liberoul Diana Vereș și centrul Viktoria Trcol continuând la vicecampioana României și în sezonul 2026/2027. Alături de acestea vor mai rămâne româncele Bianca Grama, Mihaela Otcuparu și Eva Vizitiu, urmând o campanie importantă de transferuri. Au semnat cu gruparea din Alba extrema Nelmaira Váldez (Venezuela, 34 de ani, ultima dată la Fluminense FC, Brazilia)  și coordonatoarele Kenya Malachias (Brazilia, 25 de ani, Batavo MacKenzie, la prima aventură în Europa) și Gretell Moreno (Cuba, 28 ani), ultima dată la Volley Mulhouse Alsace.

Foto CSM Lugoj

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