În Cupa României, turul întâi, CIL Blaj – CSU Alba Iulia și Hidro Mecanica Șugag – Metalurgistul Cugir, dueluri între conjudețene

În Cupa României, turul întâi, în 29 iulie, intră și 3 echipe din Alba

În turul întâi al Cupei României, miercuri, 29 iulie, vor fi, la ora 17.30, două dueluri între conjudețene, CIL Blaj – CSU Alba Iulia (pe CIL Veza) și Hidro Mecanica Șugag (Liga 4, al cincilea eșalon, după retragerea, de la începutul anului, din Liga 3) – Metalurgistul Cugir.

Următorul tur, al doilea, este prevăzut miercuri, 5 august, când va intra în competiția „KO” și CSM Unirea Alba Iulia.

Până la faza grupelor, care va debuta în 19 septembrie, mai sunt prevăzute turul III (în 12 august) și play-off-ul (19 august).