UPDATE FOTO | Accident rutier în Alba: Două persoane rănite după coliziune dintre două mașini la Lopadea Nouă
Accident rutier în Alba: Două persoane rănite după coliziune dintre două mașini la Lopadea Nouă
Un accident rutier între două două autoturisme a avut loc joi, în jurul orei 11.30, la Lopadea Nouă. Două persoane au fost rănite.
Secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la evenimentul rutier produs în localitatea Lopadea Nouă.
În accident ar fi 2 autoturisme implicate, fără persoane încarcerate.
La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.
UPDATE: Două persoane sunt evaluate și asistate medical la locul producerii accidentului, conștiente, cooperante.
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