VIDEO | Piața agroalimentară din centrul Alba Iuliei, altădată neîncăpătoare marțea, pustie de când a izbucnit criza transportului. Comercianții: „De când nu mai circulă autobuzele au scăzut drastic și vânzările. Oamenii nu au cu ce circula”

Piața agroalimentară din centrul Alba Iuliei, altădată neîncăpătoare marțea, pustie de când a izbucnit criza transportului. Comercianții: „De când nu mai circulă autobuzele au scăzut drastic și vânzările. Oamenii nu au cu ce circula”

Dacă până în urmă cu o lună, în Piața Agroalimentară din centrul municipiului Alba Iulia, în fiecare zi de marți, aleile pieței deveneau neîncăpătoare, iar autobuzele care ajungeau aici erau pline de cumpărători, în prezent tarabele sunt înconjurate mai degrabă de liniște decât de clienți.

Înainte ca transportul public din Alba Iulia să fie paralizat de greva șoferilor STP, ziua de marți era una dintre cele mai aglomerate pentru comercianți. Autobuzele circulau supraaglomerate cu persoane venite din cartierele municipiului, dar și din localitățile învecinate, care își făceau cumpărăturile în piața centrală.

În prezent însă, lipsa mijloacelor de transport în comun și-a pus amprenta asupra activității comercianților. Mulți dintre clienții fideli, în special pensionarii, nu mai au posibilitatea să ajungă în piață, iar producătorii spun că vânzările au scăzut dramatic.

Un comerciant a declarat miercuri, 22 iulie 2026, pentru ziarulunirea.ro, că lipsa autobuzelor afectează întreaga comunitate, nu doar pe cei care își câștigă existența din vânzarea produselor.

,,E pustie piața dacă autobuzele nu circulă. Oamenii, mai ales pensionarii nu au cu ce circula și e greu de umblat pe jos dintr-o parte în alta a orașului. Suntem afectați toți din cauza asta.

De când nu mai circulă autobuzele au scăzut drastic și vânzările, nu mai e nimeni în piață, numai noi vânzătorii. Piața e pustie, iar marfa noastră se strică, dar nu-i pasă nimănui.

Să mergi pe jos e greu, cu taxiul e foarte scump. Cum să dai banii și pe taxi și pe marfă? N-ai cum, este o problemă și nu știu cum se va rezolva treaba asta…

Eu cred că principalul vinovat e primăria și în al doilea rând firma”, a declarat un comerciant pentru ziarulunirea.ro.

Criza transportului public din Alba Iulia, începută în urmă cu mai bine de o lună, continuă să producă efecte în lanț. Dacă inițial cei mai afectați au fost călătorii rămași fără mijloace de transport, acum consecințele sunt resimțite și de comercianții din piața agroalimentară, care spun că lipsa clienților le afectează serios veniturile, iar o parte din marfa perisabilă ajunge să se strice înainte de a fi vândută.

Piața centrală, care în mod tradițional reprezenta unul dintre cele mai animate locuri din municipiu în fiecare zi de marți, oferă acum imaginea unei activități comerciale aproape blocate, cu tarabe pline de produse, dar fără cumpărători.