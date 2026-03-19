Vineri, Metalurgistul Cugir – Viitorul Arad, bătălie pentru accederea în play-off | CIL Blaj și CSU Alba Iulia, dispute interne, cu implicații în subsol

Vineri, Metalurgistul Cugir – Viitorul Arad, bătălie pentru accederea în play-off | CIL Blaj și CSU Alba Iulia, dispute interne, cu implicații în subsolul Seriei 7 din Liga 3

Penultima rundă a sezonului regular din Seria 7 a eșalonului terț propune, pe lângă marele meci Poli Timișoara – CSM Unirea Alba Iulia, dispute complicate și pentru celelalte 3 conjudețene, toate acasă, împotriva vecinelor din ierarhia Seriei 7.

*Metalurgistul Cugir (locul 4, 36 de puncte) – Viitorul Arad (locul 3, 37 de puncte), în tur 1-2.

La al doilea joc consecutiv în fața fanilor „roș-albaștrii” pot tranșa lupta pentru calificarea în play-off, cu o victorie. Și cu o remiză elevii lui Lucian Itu dețin șanse însemnate, cu toate calculele făcute de Ghiroda și Giarmata Vii și Unirea Sântana, chiar dacă matematic mai au de așteptat, iar eșecul ar însemna înrăutățirea situației. De la gazde lipsește Mâlnă (accidentat în această primăvăvară), arădenii fiind periculoși pe terenuri străine (locul secund la acest capitol, cu 19 puncte).

*CIL Blaj (locul 8, 25 de puncte) – Timișul Șag (locul 9, 21 de puncte), în tur 1-1.

Echipa din „Mica Romă” revine după o pauză de două săptămâni cauzată de retragerea formației din Șugag. Blăjenii, cu 4 succese la rând în fața fanilor, vizează toate punctele pentru a se distanța de adversari și a avea un play-out mai liniștit.

*CS Universitar Alba Iulia (locul 10, 19 puncte) – Unirea DMO (locul 11, 14 puncte), în tur 3-1.

Disputa ultimelor două clasate reprezintă un examen semnificativ pentru universitari (nu vor juca în ultima rundă). Un adevărat test, o partidă importantă pentru cele două formații care se agață de acest meci „face to face”. Hunedorenii au luat primul punct al primăverii etapa trecută, 1-1 acasă cu Unirea Sântana, egalare în ultimele secvențe (primul gol din 2026).

