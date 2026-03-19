Vineri, Metalurgistul Cugir – Viitorul Arad, bătălie pentru accederea în play-off | CIL Blaj și CSU Alba Iulia, dispute interne, cu implicații în subsol

Vineri, Metalurgistul Cugir – Viitorul Arad, bătălie pentru accederea în play-off | CIL Blaj și CSU Alba Iulia, dispute interne, cu implicații în subsolul Seriei 7 din Liga 3
Penultima rundă a sezonului regular din Seria 7 a eșalonului terț propune, pe lângă marele meci Poli Timișoara – CSM Unirea Alba Iulia, dispute complicate și pentru celelalte 3 conjudețene, toate acasă, împotriva vecinelor din ierarhia Seriei 7.
Citește și: Derby-ul Seriei 7 din Liga 3, pe „Electrica” Poli Timișoara – CSM Unirea Alba Iulia, confruntare pentru Liga 2! „Alb-negrii” nu au voie să piardă!
*Metalurgistul Cugir (locul 4, 36 de puncte) – Viitorul Arad (locul 3, 37 de puncte), în tur 1-2.
La al doilea joc consecutiv în fața fanilor „roș-albaștrii” pot tranșa lupta pentru calificarea în play-off, cu o victorie. Și cu o remiză elevii lui Lucian Itu dețin șanse însemnate, cu toate calculele făcute de Ghiroda și Giarmata Vii și Unirea Sântana, chiar dacă matematic mai au de așteptat, iar eșecul ar însemna înrăutățirea situației. De la gazde lipsește Mâlnă (accidentat în această primăvăvară), arădenii fiind periculoși pe terenuri străine (locul secund la acest capitol, cu 19 puncte).
*CIL Blaj (locul 8, 25 de puncte) – Timișul Șag (locul 9, 21 de puncte), în tur 1-1.
Echipa din „Mica Romă” revine după o pauză de două săptămâni cauzată de retragerea formației din Șugag. Blăjenii, cu 4 succese la rând în fața fanilor, vizează toate punctele pentru a se distanța de adversari și a avea un play-out mai liniștit.
*CS Universitar Alba Iulia (locul 10, 19 puncte) – Unirea DMO (locul 11, 14 puncte), în tur 3-1.
Disputa ultimelor două clasate reprezintă un examen semnificativ pentru universitari (nu vor juca în ultima rundă). Un adevărat test, o partidă importantă pentru cele două formații care se agață de acest meci „face to face”. Hunedorenii au luat primul punct al primăverii etapa trecută, 1-1 acasă cu Unirea Sântana, egalare în ultimele secvențe (primul gol din 2026).
Derby-ul Seriei 7 din Liga 3, pe „Electrica” Poli Timișoara – CSM Unirea Alba Iulia, confruntare pentru Liga 2! „Alb-negrii” nu au voie să piardă!
Derby-ul Seriei 7 din Liga 3, pe „Electrica” Poli Timișoara – CSM Unirea Alba Iulia, confruntare pentru Liga 2! „Alb-negrii” nu au voie să piardă! Poli Timișoara – CSM Unirea Alba Iulia, confruntare contând pentru penultima rundă a sezonului regular din Seria 7 a Ligii 3, sâmbătă, 21 martie, la ora 15.00, pe „Electrica”, reprezintă […]
FOTO: Mihai Dăscălescu (CSM Unirea Alba Iulia), ales în Comitetul Executiv al FRF pentru al treilea mandat consecutiv | Răzvan Burleanu, președinte al Federației Române, fără emoții, și în următorii 4 ani
Mihai Dăscălescu (CSM Unirea Alba Iulia), ales în Comitetul Executiv al FRF pentru al treilea mandat consecutiv | Răzvan Burleanu, președinte al Federației, fără emoții, și în următorii 4 ani Mihai Dăscălescu (CSM Unirea Alba Iulia) va fi și în următorii 4 ani membru în Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal, din postura de […]
Start fulminant de retur în SuperLiga Alba: derby-uri la Ocna Mureș și Ighiu, sâmbătă, 21 martie!
Start fulminant de retur în SuperLiga Alba: derby-uri la Ocna Mureș și Ighiu, sâmbătă, 21 martie, la ora 11.00! Start fulminant de retur în SuperLiga Alba, cu două derby-uri, la Ocna Mureș și Ighiu, în prima etapă a primăverii. Citește și: Viitorul Vama Seacă, retragere din SuperLiga Alba! Programul returului, modificat, sezonul se va relua doar […]
Ajutor pentru pensionari 2026 | Ilie Bolojan: „S-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susţinută de coaliţie”
Ajutor pentru pensionari 2026 | Ilie Bolojan: „S-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie...
Perle la simularea pentru Evaluarea Naţională 2026, la Limba Română: ,,Omul era îmbrăcat căcăcios și era peticit ca Franchenștain”
Perle la simularea pentru Evaluarea Naţională 2026, la Limba Română: ,,Omul era îmbrăcat căcăcios și era peticit ca Franchenștain” Avalanșa...
FOTO | Înotătorul Avram Iancu, vizită „de lucru” la Bazinul Olimpic din Alba Iulia: S-a antrenat și fotografiat cu cei prezenți
Înotătorul Avram Iancu, vizită „de lucru” la Bazinul Olimpic din Alba Iulia: S-a antrenat și fotografiat cu cei prezenți Înotătorul...
Motorina premium a trecut de 10 lei/litru în Alba Iulia: Nivel record la pompă
Motorina premium a trecut de 10 lei/litru în Alba Iulia: Nivel record la pompă Motorina premium a depășit, joi, 19...
AMENZI de aproape 25.000 de lei în urma unei acțiuni cu efective mărite a polițiștilor și jandarmilor în două comune din Alba: Peste 20 de persoane conduse la Poliție
AMENZI de aproape 25.000 de lei în urma unei acțiuni cu efective mărite a polițiștilor și jandarmilor în două comune...
Scutul Pădurii în Alba: Amenzi de peste 24.000 de lei. A fost confiscat material lemnos în valoare de aproape 28.000 de lei
Scutul Pădurii în Alba: Amenzi de peste 24.000 de lei. A fost confiscat material lemnos în valoare de aproape 28.000...
Primăria Aiud: Licitație publică pentru închirierea unui lot de teren din Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea
ANUNŢ DE LICITAȚIE privind închirierea prin licitație publică a lotului de teren nr. 1, cu suprafaţa de 17 mp., parte...
Primăria Aiud: Licitație publică pentru concesionarea unui teren în localitatea Sâncrai
ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului intravilan situat administrativ în localitatea Sâncrai, Str. Avântului nr. 49,...
19 martie: Ziua paşaportului românesc
19 martie: Ziua paşaportului românesc Anual, la 19 martie, este sărbătorită Ziua paşaportului românesc, dată la care, în anul 1912,...
18 martie: Inventatorul român Traian Vuia realizează, la Paris, primul zbor autopropulsat
18 martie: Inventatorul român Traian Vuia realizează, la Paris, primul zbor autopropulsat Traian Vuia (n. 17 august 1872, Bujoru, comitatul...