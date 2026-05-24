FOTO | Acoperișul de paie al unei case vechi de aproape 150 de ani din Munții Apuseni, salvat și restaurat integral: „O adevărată lecție de comunitate și respect pentru origini”

Acoperișul de paie al unei case vechi de aproape 150 de ani din Munții Apuseni, salvat și restaurat integral: „O adevărată lecție de comunitate și respect pentru origini”

Acoperișul de paie al unei case vechi de aproape 150 de ani din Munții Apuseni, salvat și restaurat integral, au anunțat, duminică, 24 mai 2026, repsonsabilii proiectului „Alba Vernaculară”.

„Tradițiile nu mor, dacă alegem să ne reîntoarcem la ele!

Timp de două zile (22 și 23 mai 2026) am scris un nou capitol din povestea patrimoniului vernacular din Munții Apuseni. Acoperișul de paie al unei case vechi de aproape 150 de ani, încărcate de istorie, a fost salvat și restaurat integral, recăpătându-și înfățișarea de altădată. Nu a fost doar o simplă lucrare de reparație, ci o adevărată lecție de comunitate și respect pentru origini.

Inițiativa a pornit din suflet: Membrii familiei (Valeria Oltean, alături de cele patru fiice (Faustina, Maria, Ana și Eleonora), de gineri (Adi, Costel, Florin și Andrei) și de fiul ei, Dorin) au decis că această moștenire merită să trăiască și au inițiat întregul proces de restaurare.

Puterea clăcii: Refacerea acoperișului s-a făcut prin clacă, readucând la viață obiceiul străvechi de ajutor reciproc între oameni (Clacă de învelit cu paie la „Casa Poștășiței” din „Deal la Traian”, Valea Făgetului, com. Râmeț, jud. Alba).

La invitația familiei, au participat și specialiștii proiectului Alba Vernaculară: Dumitrița Daniela Filip (Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, secția Museikon; restaurator, coord. Alba Vernaculară) și Paul Scrobotă (muzeograf, Muzeul de Istorie Aiud), care nu doar că au pus umărul la treabă, alături de localnici, în timpul clăcii, ci au și documentat pas cu pas fiecare tehnică arhaică folosită, salvând, astfel, meșteșugul, pentru generațiile viitoare.

Echipa TVR (Alexandru Munteanu, Cristina Rădulescu, Mariana Ioniță și Roxana Chiriță) a surprins atmosfera, pregătind un nou episod dedicat arhitecturii vernaculare din zonă.

Meșterii locali (Florean Aloman, Florin Aloman, Dorin Oltean) au coordonat lucrările.

Clăcașii-voluntari: localnici, vecini, rude, prieteni, printre care și primarii din Râmeț (Vasile Raica), respectiv Aiud (Dragoș Crișan).

Această casă nu doar că își va proteja din nou locatarii, dar rămâne un punct de reper pe harta identității noastre culturale, demonstrând că arhitectura vernaculară are viitor atunci când comunitatea își unește forțele.

Felicitări și mulțumiri tuturor celor care au pus umărul, sufletul și palmele bătătorite la această reîntoarcere în timp!”, a relatat Dumitrița Daniela Filip.

foto: Dumitrița Daniela Filip, Paul Scrobotă, Maria Boc, Roxana Chiriță

