FOTO | Acoperișul de paie al unei case vechi de aproape 150 de ani din Munții Apuseni, salvat și restaurat integral: „O adevărată lecție de comunitate și respect pentru origini”
Acoperișul de paie al unei case vechi de aproape 150 de ani din Munții Apuseni, salvat și restaurat integral: „O adevărată lecție de comunitate și respect pentru origini”
Acoperișul de paie al unei case vechi de aproape 150 de ani din Munții Apuseni, salvat și restaurat integral, au anunțat, duminică, 24 mai 2026, repsonsabilii proiectului „Alba Vernaculară”.
Citește și: FOTO | Alba vernaculară – Traseul șurilor cu acoperiș de paie de pe Transapuseana: O primă etapă de documentare în cadrul unui proiect inedit al Muzeului Național al Unirii Alba Iulia
„Tradițiile nu mor, dacă alegem să ne reîntoarcem la ele!
Timp de două zile (22 și 23 mai 2026) am scris un nou capitol din povestea patrimoniului vernacular din Munții Apuseni. Acoperișul de paie al unei case vechi de aproape 150 de ani, încărcate de istorie, a fost salvat și restaurat integral, recăpătându-și înfățișarea de altădată. Nu a fost doar o simplă lucrare de reparație, ci o adevărată lecție de comunitate și respect pentru origini.
Inițiativa a pornit din suflet: Membrii familiei (Valeria Oltean, alături de cele patru fiice (Faustina, Maria, Ana și Eleonora), de gineri (Adi, Costel, Florin și Andrei) și de fiul ei, Dorin) au decis că această moștenire merită să trăiască și au inițiat întregul proces de restaurare.
Puterea clăcii: Refacerea acoperișului s-a făcut prin clacă, readucând la viață obiceiul străvechi de ajutor reciproc între oameni (Clacă de învelit cu paie la „Casa Poștășiței” din „Deal la Traian”, Valea Făgetului, com. Râmeț, jud. Alba).
La invitația familiei, au participat și specialiștii proiectului Alba Vernaculară: Dumitrița Daniela Filip (Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, secția Museikon; restaurator, coord. Alba Vernaculară) și Paul Scrobotă (muzeograf, Muzeul de Istorie Aiud), care nu doar că au pus umărul la treabă, alături de localnici, în timpul clăcii, ci au și documentat pas cu pas fiecare tehnică arhaică folosită, salvând, astfel, meșteșugul, pentru generațiile viitoare.
Echipa TVR (Alexandru Munteanu, Cristina Rădulescu, Mariana Ioniță și Roxana Chiriță) a surprins atmosfera, pregătind un nou episod dedicat arhitecturii vernaculare din zonă.
Meșterii locali (Florean Aloman, Florin Aloman, Dorin Oltean) au coordonat lucrările.
Clăcașii-voluntari: localnici, vecini, rude, prieteni, printre care și primarii din Râmeț (Vasile Raica), respectiv Aiud (Dragoș Crișan).
Această casă nu doar că își va proteja din nou locatarii, dar rămâne un punct de reper pe harta identității noastre culturale, demonstrând că arhitectura vernaculară are viitor atunci când comunitatea își unește forțele.
Felicitări și mulțumiri tuturor celor care au pus umărul, sufletul și palmele bătătorite la această reîntoarcere în timp!”, a relatat Dumitrița Daniela Filip.
foto: Dumitrița Daniela Filip, Paul Scrobotă, Maria Boc, Roxana Chiriță
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
TRAGEDIE la Cugir: Bărbat de 43 de ani din Cugir, găsit decedat pe o stradă din oraș: S-ar fi aruncat de la etajul 4 al blocului în care locuia
TRAGEDIE la Cugir: Bărbat de 43 de ani din Cugir, găsit decedat pe o stradă din oraș: S-ar fi aruncat de la etajul 4 al blocului în care locuia Duminică, 24 mai 2026, în jurul orei 06.20, Poliția Orașului Cugir a fost sesizată, prin SNUAU 112, de către o femeie cu privire la faptul că, […]
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 24 mai 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 24 mai 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS Mai multe instituții publice din Alba anunță posturi vacante la data de 24 mai 2026 și organizează concurs în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind […]
O tânără din Apuseni, diagnosticată cu o boală cumplită, luptă pentru viața ei. „Caravana Sprijin pentru Adina” – campanie umanitară Offroad Ajută pentru a o ajuta să ajungă la tratament în străinătate
O tânără din Apuseni, diagnosticată cu o boală cumplită, luptă pentru viața ei. „Caravana Sprijin pentru Adina” – campanie umanitară Offroad Ajută pentru a o ajuta să ajungă la tratament în străinătate Adina, o tânără din Apuseni, diagnosticată cu o formă agresivă de cancer – carcinom scuamos hemimaxilar stâng – luptă pentru o șansă la […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Împușcături în apropierea Casei Albe: Suspect înarmat, ucis de Serviciul Secret. Donald Trump era în interior
Împușcături în apropierea Casei Albe: Suspect înarmat, ucis de Serviciul Secret. Donald Trump era în interior Un suspect înarmat a...
Alertă copil dispărut 2026 | Peste 10.500 de sesizări pentru copii dispăruți în 12 luni în România: Număr în creștere pentru al treilea an consecutiv
Peste 10.500 de sesizări pentru copii dispăruți în 12 luni în România: Număr în creștere pentru al treilea an consecutiv...
Știrea Zilei
FOTO | Acoperișul de paie al unei case vechi de aproape 150 de ani din Munții Apuseni, salvat și restaurat integral: „O adevărată lecție de comunitate și respect pentru origini”
Acoperișul de paie al unei case vechi de aproape 150 de ani din Munții Apuseni, salvat și restaurat integral: „O...
TRAGEDIE la Cugir: Bărbat de 43 de ani din Cugir, găsit decedat pe o stradă din oraș: S-ar fi aruncat de la etajul 4 al blocului în care locuia
TRAGEDIE la Cugir: Bărbat de 43 de ani din Cugir, găsit decedat pe o stradă din oraș: S-ar fi aruncat...
Curier Județean
20 iunie 2026 | Junior Bike Race la Ciugud, ediție aniversară: Cea mai îndrăgită competiție ciclistă destinată exclusiv copiilor împlinește un deceniu. ,,Fiecare mic biciclist are povestea lui”
Junior Bike Race la Ciugud, ediție aniversară: Cea mai îndrăgită competiție ciclistă destinată exclusiv copiilor împlinește un deceniu. ,,Fiecare mic...
VIDEO | Care este stadiul lucrărilor la „mica variantă a Blajului”: Detalii de ultimă oră de pe șantierul drumului Tiur – Crăciunelu de Jos
Care este stadiul lucrărilor la „mica variantă a Blajului”: Detalii de ultimă oră de pe șantierul drumului Tiur – Crăciunelu...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Organizația Seniorilor Social Democrați din Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Emil Itu, ales președinte
Organizația Seniorilor Social Democrați din Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Emil Itu, ales președinte Organizația Seniorilor Social Democrați...
FOTO | Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare: Se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru. Soluția pentru traficul greu din zonă
Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare: Se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru. Soluția pentru traficul...
Opinii Comentarii
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase Ziua mondială a broaştelor ţestoase a fost iniţiată în 2000, de către American...
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe...