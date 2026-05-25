PENSII 2026 | Cum se calculează pensia în România: Ce contează cel mai mult pentru un punctaj cât mai bun

În România, pensia publică se calculează pe baza contribuțiilor plătite de-a lungul vieții active și a unui sistem de puncte stabilit de Casa Națională de Pensii Publice.

Fiecare angajat acumulează anual puncte de pensie în funcție de raportul dintre salariul său brut și salariul mediu brut pe economie din anul respectiv. Totalul punctelor obținute se împarte la numărul anilor de contributivitate, rezultând punctajul mediu anual.  Acest punctaj este apoi înmulțit cu valoarea punctului de referință, stabilită periodic de stat, pentru a determina suma lunară a pensiei.

Noua lege a pensiilor introduce și bonusuri pentru perioade mai lungi de muncă, încurajând contribuțiile extinse la sistemul public . În calcul sunt incluse și anumite perioade asimilate, precum serviciul militar, studiile universitare sau concediul pentru creșterea copilului, în condițiile prevăzute de lege.

Specialiștii spun că nivelul pensiei depinde direct de salariile declarate și de continuitatea contribuțiilor către sistemul de asigurări sociale.

Autoritățile recomandă verificarea periodică a stagiului de cotizare și a punctajului acumulat pentru a evita eventualele erori la momentul pensionării.

25 mai 2026 | Încep înscrierile la creșe și grădinițe pentru anul școlar 2026–2027: Calendarul complet 

Încep înscrierile la creșe și grădinițe pentru anul școlar 2026–2027: Calendarul complet Conform calendarului oficial pentru înscrierea copiilor la creșe și grădinițe în anul școlar 2026–2027, procesul se desfășoară în două etape principale, după perioada dedicată reînscrierilor copiilor care frecventează deja unitățile de învățământ preșcolar. Primele reînscrieri au avut loc în perioada 18–22 mai 2026, […]

FOTO | Tehnică militară și echipamente militare deplasate în România, la începutul lunii iunie 2026: Ce structuri sunt implicate

Tehnică militară și echipamente militare deplasate în România, la începutul lunii iunie 2026: Ce structuri sunt implicate În prima parte a lunii iunie 2026, în poligoanele și facilitățile de instrucție din garnizoanele Turda, Dej și Beclean, se va desfășura exercițiul LOGEX 26. Pentru buna desfășurare a exercițiului, începând cu data de 25 mai, se vor […]

Vicepremierul interimar Tanczos Barna: „Nu ne mai permitem salarii la stat peste cele din privat"

Vicepremierul interimar Tanczos Barna: „Nu ne mai permitem salarii la stat peste cele din privat” Vicepremierul interimar Tanczos Barna a declarat, duminică, 24 mai 2026, la Digi24, că viitorul Guvern va fi obligat să mențină politica de reducere a deficitului bugetar și controlul strict al cheltuielilor publice, indiferent de stilul de conducere sau de partidul […]

