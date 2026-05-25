PENSII 2026 | Cum se calculează pensia în România: Ce contează cel mai mult pentru un punctaj cât mai bun

Cum se calculează pensia în România: Ce contează cel mai mult pentru un punctaj cât mai bun
În România, pensia publică se calculează pe baza contribuțiilor plătite de-a lungul vieții active și a unui sistem de puncte stabilit de Casa Națională de Pensii Publice.
Fiecare angajat acumulează anual puncte de pensie în funcție de raportul dintre salariul său brut și salariul mediu brut pe economie din anul respectiv. Totalul punctelor obținute se împarte la numărul anilor de contributivitate, rezultând punctajul mediu anual. Acest punctaj este apoi înmulțit cu valoarea punctului de referință, stabilită periodic de stat, pentru a determina suma lunară a pensiei.
Noua lege a pensiilor introduce și bonusuri pentru perioade mai lungi de muncă, încurajând contribuțiile extinse la sistemul public . În calcul sunt incluse și anumite perioade asimilate, precum serviciul militar, studiile universitare sau concediul pentru creșterea copilului, în condițiile prevăzute de lege.
Specialiștii spun că nivelul pensiei depinde direct de salariile declarate și de continuitatea contribuțiilor către sistemul de asigurări sociale.
Autoritățile recomandă verificarea periodică a stagiului de cotizare și a punctajului acumulat pentru a evita eventualele erori la momentul pensionării.
