Comunicat de presă | Organizația Seniorilor Social Democrați din Alba și-a ales noua structură de conducere. Emil Itu, ales președinte

Organizația Seniorilor Social Democrați din Alba și-a ales noua structură de conducere. Emil Itu, ales președinte
Organizația Seniorilor Social Democrați (OSSD) Alba, structură a PSD Alba, și-a desemnat noua echipă de conducere în cadrul unei conferințe de alegeri la care au participat circa 200 de delegați din întreg județul.
În urma votului, Emil Itu a fost ales în funcția de președinte, urmând să coordoneze organizația alături de noua structură formată din prim-vicepreședinți, vicepreședinți, secretar executiv, secretari executivi-adjuncți și membri. Emil Itu a deținut, până în prezent, funcția de președinte interimar al acestei organizații.
Noul birou politic județean al OSSD Alba:
Președinte:
• Emil Ioan Itu
Prim-vicepreședinți:
• Nicolae Conțan
• Ion Neagu
Vicepreședinți:
• Ioan Trif
• Vasile Crișan
• Romi Dragosin
• Ioan Lațiu
• Aurel Păștină
• Doru Daniel Popa
• Ioan Achimescu
• Ioan Man
• Petru Rasteiu
• Iulian Cîmpean
Secretar executiv:
• Ovidiu Suciu
Secretari executivi adjuncți:
• Calina Boanches
• Sabina Drăghiciu
• Ana Guia
Membri:
• Oliviu Bobar
• Ileana Popa
• Paraschiva Chirilă
• Rodica Crăciun
• Maria Vasilcan
• Aurel Mărginean
• Zena Coroiu
„Le mulțumesc colegilor pentru încrederea acordată prin confirmarea mea în funcția de președinte al Organizației Seniorilor Social Democrați din Alba. Mulțumesc conducerii organizației județene a PSD Alba pentru susținere. Este o responsabilitate pe care o asum cu seriozitate și respect față de toți membrii noștri. Vom continua să consolidăm organizația, să rămânem aproape de seniorii din județ, de necesitățile și preocupările lor. În același timp, ușa noastră rămâne deschisă pentru toți cei care doresc să se implice și să facă parte din echipa noastră”, a spus președintele OSSD Alba, Emil Itu.
La conferința de alegeri au participat președinta Organizației de Femei a PSD Alba, Iulia Fabian Măricean, viceprimarul municipiului Alba Iulia, Adina Toma, președintele PSD Alba, Corneliu Mureșan, precum și președintele PSD Alba Iulia, deputatul Voicu Vușcan. De asemenea, au fost prezenți prim-vicepreședinții PSD Alba, primarul orașului Teiuș, Mirel Hălălai, și primarul orașului Abrud, Radu Marcel Tuhuț, secretarul executiv al PSD Alba, Mircea Trifan, alături de alți membri ai conducerii județene.
„Îi felicit din inimă pe toți colegii noștri seniori care sunt sigur că vor continua să aducă înțelepciune, echilibru și experiență organizației PSD Alba. În politică, la fel ca într-o familie, cele mai bune decizii sunt luate cu sfatul înțelept al seniorilor. Chiar dacă sunt cel care a promovat intens schimbul de generații în administrație și în politică, am spus mereu că trebuie să îi păstrăm aproape pe seniorii care prin munca și dedicarea lor au construit prezentul de care noi ne bucurăm astăzi. Pentru mine și pentru colegii din PSD, seniorii nu sunt doar o statistică, ci sunt cei care au construit comunitățile noastre. Datoria noastră este să respectăm pensionarii și să avem grijă de traiul de zi cu zi al acestora. PSD a fost și va rămâne singurul partid care a pus mereu demnitatea și respectul pentru seniori pe primul loc. Asigur noua conducere a seniorilor că are toată susținerea mea și a întregii organizații județene. Vom continua să luptăm împreună pentru demnitatea fiecărui pensionar, care poate fi părintele sau bunicul nostru”, a transmis președintele PSD Alba, Corneliu Mureșan.
