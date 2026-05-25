Bărbat din Alba condamnat la închisoare cu executare pentru conducere sub influența alcoolului și fără permis: Ce a decis Judecătoria Alba Iulia
Un bărbat din Alba a fost condamnat la doi ani de închisoare cu executare după ce a fost prins conducând un autoturism fără permis și cu o alcoolemie foarte ridicată. Sentința a fost pronunțată la data de 22 mai 2026 de Judecătoria Alba Iulia, după ce inculpatul și-a recunoscut faptele în fața instanței.
Potrivit hotărârii, incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 25 februarie 2024, în jurul orei 17:15. Polițiștii aflați în patrulare au observat pe strada Râul Mic din Cugir un autoturism care se deplasa haotic. Oamenii legii au efectuat semnal regulamentar de oprire, însă șoferul nu s-a conformat și și-a continuat deplasarea. Agenții au pornit semnalele acustice și luminoase ale autospecialei și au urmărit vehiculul până pe o altă stradă din oraș, unde mașina a fost blocată.
La volan a fost identificat un bărbat în vârstă de aproximativ 40 de ani, domiciliat în Cugir. Polițiștii au observat că acesta emana halenă alcoolică și l-au testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, bărbatul a fost transportat la spital pentru recoltarea de probe biologice.
Analizele toxicologice au arătat o alcoolemie extrem de ridicată: 2,16 g/l alcool pur în sânge la prima probă și 2,01 g/l la cea de-a doua. Verificările efectuate de Serviciul Public Comunitar Regim Permise și Înmatriculări au stabilit că inculpatul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.
În timpul anchetei și ulterior în fața instanței, bărbatul a recunoscut că băuse alcool înainte de a se urca la volan. Acesta a declarat că a condus autoturismul pe o distanță de aproximativ un kilometru, deși știa că nu are permis de conducere.
Judecătorii au reținut că faptele au creat un pericol major pentru siguranța traficului rutier și pentru ceilalți participanți la trafic. Instanța a subliniat că inculpatul avea antecedente penale, inclusiv condamnări anterioare pentru infracțiuni rutiere, și că executase deja pedepse privative de libertate fără ca acestea să îl determine să își schimbe comportamentul.
Magistrații au apreciat că atitudinea inculpatului denotă „lipsă de respect față de normele care reglementează siguranța circulației pe drumurile publice” și au arătat că doar o sancțiune executată efectiv poate avea un rol educativ și preventiv.
Pentru infracțiunea de conducere sub influența alcoolului, instanța a aplicat o pedeapsă de un an și șase luni de închisoare. Pentru conducere fără permis, judecătorii au stabilit aceeași pedeapsă. Cele două sancțiuni au fost contopite, rezultând pedeapsa finală de doi ani de închisoare cu executare în regim de detenție.
Instanța a mai dispus deducerea perioadei de 24 de ore petrecute în reținere imediat după incident și obligarea inculpatului la plata a 700 de lei reprezentând cheltuieli judiciare.
Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.
sursa: ReJust
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
