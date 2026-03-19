Derby-ul Seriei 7 din Liga 3, pe „Electrica” Poli Timișoara – CSM Unirea Alba Iulia, confruntare pentru Liga 2! „Alb-negrii” nu au voie să piardă!

Poli Timișoara – CSM Unirea Alba Iulia, confruntare contând pentru penultima rundă a sezonului regular din Seria 7 a Ligii 3, sâmbătă, 21 martie, la ora 15.00, pe „Electrica”, reprezintă un duel încins pentru Liga 2.

Este un joc de o importanță covârștitoare în perspectiva promovării în eșalonul secund, ambele combatante, despărțite de 4 puncte, fiind calificate în play-off. Meciul este unul „de 6 puncte”, asta întrucât în tur, pe „Cetate”, bănățenii au dat lovitura și s-au impus cu scorul de 2-1 (1-1) pe „Cetate”, după ce au întors rezultatul, în 25 octombrie (moment în care dacă adversarii învingeau, se distanțau decisiv, la 8 puncte). Din prisma „alb-negrilor”, aflați în fotoliul de lider, lucrurile sunt extrem de clare, nu au voie să piardă din nou cu Poli Timișoara, în caz contrar scăzând dramatic șansele la promovare directă!

*„Alb-negrii" nu au voie să piardă!

Se înfruntă cele mai bune formații ale seriei, ambele în formă. Cu tot egalul recent de la Pecica, unde a folosit o distribuție cu multe rezerve, Poli Timișoara are 12 meciuri imbatabile (10 victorii și două remize), ultimul insucces fiind acum mai bine de 5 luni (1-2 la Cugir, 10 octombrie). Trupa lui Alexa este impecabilă în fața senzaționalei galerii, cu maximum de puncte în 10 întâlniri (un singur gol primit). De partea cealaltă, gruparea din Cetatea Marii Uniri, cea mai bună formație pe terenuri străine (29 de puncte din 30 posibile), traversează o perioadă remarcabilă, cu 9 meciuri la rând adjudecate (10 partide fără eșec), ultimul gust amar al eșecului datând tocmai de la acea confruntare derby pierdută în fața rivalei timișorene. Între timp, Dragoș Militaru l-a înlocuit pe banca tehnică pe Alexandru Pelici, uniriștii fiind fără gol primit în primăvară, în 3 meciuri sub comanda sa.

