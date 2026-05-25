Comunicat de presă | PSD Alba: 9 milioane de euro pentru Spitalul Aiud, obținuți prin demersurile secretarului de stat Corneliu Mureșan și ale primarului Dragoș Crișan

PSD Alba: 9 milioane de euro pentru Spitalul Aiud, obținuți prin demersurile secretarului de stat Corneliu Mureșan și ale primarului Dragoș Crișan

O finanțare de nouă milioane de euro pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea Spitalului Municipal Aiud a fost obținută recent, în urma demersurilor fostului secretar de stat Corneliu Mureșan, alături de primarul social-democrat Dragoș Crișan și echipa administrației locale. Este cea mai mare investiție din istoria spitalului, care va asigura condiții moderne de îngrijire și tratament, echipamente medicale performante și servicii medicale de calitate pentru pacienți.

„Spitalul Municipal Aiud va beneficia de o finanțare de 9 milioane de euro pentru reabilitare și modernizare. Este una dintre realizările de care sunt cu adevărat mândru din perioada în care am ocupat funcția de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului. Am susținut acest proiect încă de la început și am făcut toate demersurile necesare pentru ca această finanțare să devină realitate.

Împreună cu primarul Dragoș Crișan și echipa administrației locale, am promovat proiectul la nivel guvernamental, iar astăzi mă bucur că acest efort comun se concretizează într-o investiție majoră pentru comunitate. Îl felicit pe primarul Dragoș Crișan pentru implicarea și determinarea de care a dat dovadă în susținerea acestui proiect important pentru Aiud. Adevărata administrație se face pentru oameni și în interesul comunității”, a transmis Corneliu Mureșan.

„Lansăm în curând cea mai mare investiție din istoria Spitalului Municipal Aiud: 9 milioane de euro pentru reabilitarea și modernizarea corpului C1 al unității medicale. Ne respectăm astfel încă un angajament asumat în fața cetățenilor care ne-au acordat încrederea și votul. Investim în sănătatea comunității, în condiții moderne de tratament și în servicii medicale la standarde europene. Aiudul și aiudenii merită investiții și proiecte care aduc dezvoltare și un viitor mai bun”, a transmis primarul Dragoș Crișan.

Acest proiect va contribui la creșterea calității serviciilor medicale oferite pacienților din municipiu și din localitățile învecinate. Totodată, investiția va îmbunătăți condițiile de lucru pentru personalul medical și va crea premisele atragerii de noi specialiști în cadrul spitalului.

