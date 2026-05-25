FOTO: Mihaela Blaga (Mica Roma Blaj/CSU Alba Iulia), rezultat excelent și la Bruxelles, cu PB, în proba de 3000 metri obstacole | Mihaela Blaga și Lenuța Constantin, locul 4 în capitala Belgiei

Mihaela Blaga (Mica Roma Blaj/CSU Alba Iulia), rezultat excelent și la Bruxelles, cu PB, în proba de 3000 metri obstacole | Mihaela Blaga și Lenuța Constantin, locul 4 în capitala Belgiei

Mihaela Blaga (Mica Roma Blaj/CSU Alba Iulia), rezultat excelent și la Bruxelles, cu PB, în proba de 3000 metri obstacole | Mihaela Blaga și Lenuța Constantin, locul 4 în capitala Belgiei

Noi rezultate excelente realizate de Mihaela Blaga și Lenuța Constantin, atletele pregătite de antrenoarea Cristina Man la AC „Mica Romă” Blaj! La IFAM Outdoor Bruxelles – Bronze Tour, Mihaela Blaga și Lenuța Constantin au terminat fiecare pe locul 4 într-un concurs internațional extrem de puternic, cu peste 90 de competitori în fiecare probă.

Mihaela Maria Blaga s-a clasat pe locul 4, cu rezultatul de 9:44.16, record personal, într-o cursă câștigată de M. Serrano Azpiazu (Spania, timpul 9:40.01), la 3000 metri obstacole. Mihaela Blaga a realizat un remarcabil PB, depășindu-și rezultatul cu peste 17 de secunde și este în ranking-ul de calificare pentru Campionatele Europene de seniori de la Birmingham (10-16 august).

Lenuța Constantin a încheiat tot pe locul 4, cu rezultatul 4:22.76, învingătoare fiind Felister Chekwemoi (Uganda, cu timpul 4:11.66), la categoria junioare, proba de 1500 de metri. Lenuța Constantin și-a îndeplinit standardul de participare pentru Campionatele Mondiale Under 20 de la Oregon (5-9 august). Următoarea întrecere la care vor lua startul este Campionatele Bancanice de seniori, de la Volos (Grecia), în perioada 20-21 iunie.

Anterior, blăjeanca Mihaela Blaga, sportivă legitimată la „Mica Romă” Blaj și CS Universitar Alba Iulia a terminat pe primul loc la un concurs internațional în Paris, în proba de 2000 metri obstacole.

O competiție internațională reușită care ne îndreptățește să visăm frumos! Bravo, fata mea de aur!”, a punctat Cristina Man, antrenoarea care a descoperit-o pe talentata sportivă din „Mica Romă”.

Fata de aur a atletismului din Alba confirmă și în concursuri importante, de rang continental. Rezultatul din capitala Franței fiind 6:19.85, ceea ce reprezintă prima performanță modială a anului în respectiva probă, de 2000 metri obstacole. Anterior, la o cursă similară, pe Schönbuchstadion, din Pliezhausen, rezultatul înregistrat a fost 6:27.72, înregistrându-se un progres evident!

„Munca, seriozitatea și încrederea în propriile vise încep să fie răsplătite. Mult succes în sezonul abia început și fie ca toate obiectivele voastre să devină realitate!”, a punctat reputata antrenoare Cristina Man.

De asemenea, Lucian Ștefan (CSU Alba Iulia) a luat startul la un concurs internațional în Germania în proba de 5000 metri Internationales Kost Läufermeeting – LV Pliezhausen. În plan intern, George Cozma și Viorel Medșan au fost la Deva, la prima etapă a Campionatului Național Under 18 și Under 20, în probele de 3000 metri obstacole și 800 metri.

