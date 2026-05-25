FOTO: Mihaela Blaga (Mica Roma Blaj/CSU Alba Iulia), rezultat excelent și la Bruxelles, cu PB, în proba de 3000 metri obstacole | Mihaela Blaga și Lenuța Constantin, locul 4 în capitala Belgiei

Mihaela Blaga (Mica Roma Blaj/CSU Alba Iulia), rezultat excelent și la Bruxelles, cu PB, în proba de 3000 metri obstacole | Mihaela Blaga și Lenuța Constantin, locul 4 în capitala Belgiei
Noi rezultate excelente realizate de Mihaela Blaga și Lenuța Constantin, atletele pregătite de antrenoarea Cristina Man la AC „Mica Romă” Blaj! La IFAM Outdoor Bruxelles – Bronze Tour, Mihaela Blaga și Lenuța Constantin au terminat fiecare pe locul 4 într-un concurs internațional extrem de puternic, cu peste 90 de competitori în fiecare probă.
Mihaela Maria Blaga s-a clasat pe locul 4, cu rezultatul de 9:44.16, record personal, într-o cursă câștigată de M. Serrano Azpiazu (Spania, timpul 9:40.01), la 3000 metri obstacole. Mihaela Blaga a realizat un remarcabil PB, depășindu-și rezultatul cu peste 17 de secunde și este în ranking-ul de calificare pentru Campionatele Europene de seniori de la Birmingham (10-16 august).
Lenuța Constantin a încheiat tot pe locul 4, cu rezultatul 4:22.76, învingătoare fiind Felister Chekwemoi (Uganda, cu timpul 4:11.66), la categoria junioare, proba de 1500 de metri. Lenuța Constantin și-a îndeplinit standardul de participare pentru Campionatele Mondiale Under 20 de la Oregon (5-9 august). Următoarea întrecere la care vor lua startul este Campionatele Bancanice de seniori, de la Volos (Grecia), în perioada 20-21 iunie.
Anterior, blăjeanca Mihaela Blaga, sportivă legitimată la „Mica Romă” Blaj și CS Universitar Alba Iulia a terminat pe primul loc la un concurs internațional în Paris, în proba de 2000 metri obstacole.
„O competiție internațională reușită care ne îndreptățește să visăm frumos! Bravo, fata mea de aur!”, a punctat Cristina Man, antrenoarea care a descoperit-o pe talentata sportivă din „Mica Romă”.
Fata de aur a atletismului din Alba confirmă și în concursuri importante, de rang continental. Rezultatul din capitala Franței fiind 6:19.85, ceea ce reprezintă prima performanță modială a anului în respectiva probă, de 2000 metri obstacole. Anterior, la o cursă similară, pe Schönbuchstadion, din Pliezhausen, rezultatul înregistrat a fost 6:27.72, înregistrându-se un progres evident!
„Munca, seriozitatea și încrederea în propriile vise încep să fie răsplătite. Mult succes în sezonul abia început și fie ca toate obiectivele voastre să devină realitate!”, a punctat reputata antrenoare Cristina Man.
De asemenea, Lucian Ștefan (CSU Alba Iulia) a luat startul la un concurs internațional în Germania în proba de 5000 metri Internationales Kost Läufermeeting – LV Pliezhausen. În plan intern, George Cozma și Viorel Medșan au fost la Deva, la prima etapă a Campionatului Național Under 18 și Under 20, în probele de 3000 metri obstacole și 800 metri.
