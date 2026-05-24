Încep înscrierile la creșe și grădinițe pentru anul școlar 2026–2027: Calendarul complet

Conform calendarului oficial pentru înscrierea copiilor la creșe și grădinițe în anul școlar 2026–2027, procesul se desfășoară în două etape principale, după perioada dedicată reînscrierilor copiilor care frecventează deja unitățile de învățământ preșcolar.

Primele reînscrieri au avut loc în perioada 18–22 mai 2026, iar pe 22 mai au fost afișate locurile rămase disponibile pentru noile înscrieri.

Prima etapă de înscriere începe pe 25 mai 2026

Părinții care doresc înscrierea copiilor la creșă sau grădiniță vor putea depune cererile în perioada 25–29 mai 2026. În această etapă, dosarele vor fi analizate succesiv în funcție de opțiunile exprimate de părinți.

Conform calendarului publicat de Ministerul Educației:

între 2 și 8 iunie 2026 va avea loc procesarea primei opțiuni;

între 9 și 12 iunie 2026 va fi analizată a doua opțiune;

în perioada 15–17 iunie 2026 va fi procesată a treia opțiune.

Rezultatele și locurile rămase libere după prima etapă vor fi afișate pe 18 iunie 2026.

A doua etapă, la finalul lunii iunie

Pentru locurile rămase disponibile va fi organizată o a doua etapă de înscrieri. Cererile vor putea fi depuse între 22 și 26 iunie 2026.

Ulterior:

între 29 iunie și 1 iulie 2026 se va procesa prima opțiune;

între 2 și 6 iulie 2026, a doua opțiune;

între 7 și 8 iulie 2026, a treia opțiune.

Rezultatele finale vor fi afișate pe 9 iulie 2026.

Cine poate fi înscris

La creșă pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 luni și 3 ani, iar la grădiniță copiii cu vârste între 3 și 6 ani.

Ministerul Educației precizează că înscrierea nu se face după principiul „primul venit, primul servit”. Admiterea copiilor se realizează pe baza criteriilor generale și specifice stabilite prin metodologie și de fiecare unitate de învățământ în parte.

Ce trebuie să conțină dosarul

În majoritatea cazurilor, dosarul de înscriere include:

cererea-tip;

copia certificatului de naștere al copilului;

copii după actele de identitate ale părinților;

adeverințe de salariat;

documente medicale și vaccinări;

acte care dovedesc îndeplinirea criteriilor speciale, dacă este cazul

