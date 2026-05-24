VIDEO | Nuntă ca-n basme, pe cai, la Pianu de Jos: Doi tineri și-au unit destinele într-un mod inedit
Nuntă ca-n basme, cu alai… pe cai, la Pianu, sâmbătă, 23 mai 2026. Este continuarea firescă după o cerere în căsătorie emoționantă, care a avut loc în 26 octombrie 2025, în cadrul evenimentului „Tropote în Țara Vinului”, de la Alba Iulia.
În prezența a sute de oameni veniți să admire cele mai frumoase exemplare cabaline, Eugen Suhastru, un tânăr din Pianu de Jos, și-a cerut de soție iubita, pe Cristina, într-un mod inedit, cei doi fiind călare.
În 23 mai 2026, într-o sâmbătă superbă de final de mai, Eugen și Cristina au petrecut alături de invitații lor la nunta mult așteptată.
Înainte de festin, alaiul de nuntași a parcurs călare pe cai satele Pianu de Jos și Pianu de Sus. Elementele cu totul și cu totul speciale ale alaiului ieșit din comun au fost cei 14 cai și o căruță. 8 cai au fost chiar de la Ferma Suhastru, iar restul au fost „delegați” de către alți proprietari să asigure reușita fericitului eveniment.
Cristina are 23 ani și Eugen 35 de ani. Sunt împreună din primăvara anului trecut, mai precis din 13 aprilie 2025.
Ea este tehnician veterinar, iar el, inginer agronom, dragostea pentru animale și mai ales pasiunea pentru cai fiind ceea ce i-a unit.
Tânărul inginer agronom Eugen Alexandru Suhastru, originar din Sebeș, a lăsat în urmă cu 8 ani viața la oraș și s-a mutat la țară, la Pianu de Jos, unde a înființat un centru de echitație și o fermă de păuni.
Dragostea pentru animale a moștenit-o de la mama sa, iar decizia de a pleca din Sebeș și a se muta la sat a venit natural, pentru că, spune Eugen, „dacă îți place ceea ce faci, nu ți-e greu niciodată și dacă vrei să te ocupi de animale, te duci acolo unde poți să le crești”.
A avut animale încă de mic copil, iar acum a ajuns să crească animale mai mari, care îi oferă plăcere, încredere și libertate: „Sunt suflete de la care oricine se poate încărca cu energie pozitivă”, a dezvăluit tânărul pentru ziarulunirea.ro.
