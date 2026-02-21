Sport

Viitorul Sântimbru, o nouă victorie, 2-0 cu LPS Sebeș Under 19, într-un joc amical în nocturnă

acum 2 ore

Viitorul Sântimbru, o nouă victorie, 2-0 cu LPS Sebeș Under 19, într-un joc amical în nocturnă, pe „Pielarul”

Viitorul Sântimbru, liderul SuperLigii Alba, a repurtat o nouă victorie în meciurile amicale din această iarnă, 2-0 (2-0), în nocturnă, cu LPS Sebeș Under 19, pe Stadionul „Pielarul”.

Viitorul Sântimbru, set la zero în amicalul cu Șoimul Băița | Marocan testat de Bicheși, duble Ivașcu și Voic, reușită Boca

Pentru formația pregătită de Adrian Bicheși și Dan Comșa au marcat Ivașcu (19) și N. Pop (44). La formația din Galtiu a debutat F. Budin (Hidro Mecanica Șugag), Viitorul reușind al patrulea succes consecutiv în jocurile de verificare. Marți, Viitorul va mai susține un alt test, în deplasare, cu CSM Deva.

Au jucat formațiile:

*LPS Sebeș: Similie – An. Ursu, Vintilă, Nicola, Moise – Ghitan, Moș, Cosma, M. Cristea, Todea – E. Vlad, mai intrând Dragosin, P. Lăncrănjan, Ganga, Al. Ursu, Rădac și Zdrob;

*Viitorul: Barna – N. Pop, B. Popescu, I. Grozav, Kosmyna-Vingărzan, Goguța, Goangă, Pașca-Igna, Nistor, Voic, Ivașcu; au mai evoluat Petrașcu, Sicoe, Crișan, F. Budin, Birk, Boca, M. Domșa, B. Bicheși, Catană, N. Muntean A. Vlad.

Informații, foto: Dan COMȘA

Sport

ACS Mediaș – CS Universitar Alba Iulia 1-3 (1-1), în ultimul test | Studenții, succes înaintea debutului oficial

Dan HENEGAR

Publicat

acum 18 ore

în

20 februarie 2026

De

ACS Mediaș – CS Universitar Alba Iulia 1-3 (1-1), în ultimul test | Studenții, succes înaintea debutului oficial, după ce au întors scorul ACS Mediaș – CSU Alba Iulia a fost ultimul test al iernii pentru cele două divizionare terțe, iar vizitatorii au câștigat cu 3-1 (1-1), revenind de la 0-1 Citește și: CSU Alba Iulia, […]

Citește mai mult

Sport

Partidă de verificare, Metalurgistul Cugir – Unirea DMO 1-2 (1-2) | Agbomoniyi, gol împotriva fostei echipe

Dan HENEGAR

Publicat

acum 18 ore

în

20 februarie 2026

De

Într-o partidă de verificare, Metalurgistul Cugir – Unirea DMO 1-2 (1-2) | Agbomoniyi, gol împotriva fostei echipe Pe Stadionul „Pielarul” din Sebeș, în ultimul test al iernii, Metalurgistul Cugir – Unirea DMO 1-2 (1-2). Cugirenii au deschis scorul prin Bura (care a mai avut o bară în finalul primei reprize), însă hunedorenii au întors rezultatul […]

Citește mai mult

Sport

CIL Blaj, remiză albă cu Sănătatea Cluj, în ultimul meci amical

Dan HENEGAR

Publicat

acum 18 ore

în

20 februarie 2026

De

CIL Blaj, remiză albă cu Sănătatea Cluj, în ultimul meci amical CIL Blaj – Sănătatea Cluj, ultima verificare a celor două echipe din eșalonul terț, s-a încheiat cu o remiză albă, în confruntarea disputată pe Stadionul din Parcul „Avram Iancu”.  Citește și: Mercato discret pentru divizionarele terțe din Alba | Bursa transferurilor din iarnă realizate de CSM […]

Citește mai mult