Viitorul Sântimbru, o nouă victorie, 2-0 cu LPS Sebeș Under 19, într-un joc amical în nocturnă, pe „Pielarul”
Viitorul Sântimbru, liderul SuperLigii Alba, a repurtat o nouă victorie în meciurile amicale din această iarnă, 2-0 (2-0), în nocturnă, cu LPS Sebeș Under 19, pe Stadionul „Pielarul”.
Citește și: Viitorul Sântimbru, set la zero în amicalul cu Șoimul Băița | Marocan testat de Bicheși, duble Ivașcu și Voic, reușită Boca
Pentru formația pregătită de Adrian Bicheși și Dan Comșa au marcat Ivașcu (19) și N. Pop (44). La formația din Galtiu a debutat F. Budin (Hidro Mecanica Șugag), Viitorul reușind al patrulea succes consecutiv în jocurile de verificare. Marți, Viitorul va mai susține un alt test, în deplasare, cu CSM Deva.
Au jucat formațiile:
*LPS Sebeș: Similie – An. Ursu, Vintilă, Nicola, Moise – Ghitan, Moș, Cosma, M. Cristea, Todea – E. Vlad, mai intrând Dragosin, P. Lăncrănjan, Ganga, Al. Ursu, Rădac și Zdrob;
*Viitorul: Barna – N. Pop, B. Popescu, I. Grozav, Kosmyna-Vingărzan, Goguța, Goangă, Pașca-Igna, Nistor, Voic, Ivașcu; au mai evoluat Petrașcu, Sicoe, Crișan, F. Budin, Birk, Boca, M. Domșa, B. Bicheși, Catană, N. Muntean A. Vlad.
Informații, foto: Dan COMȘA
