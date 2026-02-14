Viitorul Sântimbru, set la zero în amicalul cu Șoimul Băița | Marocan testat de Bicheși, duble Ivașcu și Voic, reușită Boca
Viitorul Sântimbru, set la zero în meciul amical cu Șoimul Băița | Marocan testat de Bicheși, duble Ivașcu și Voic, reușită Boca
Viitorul Sântimbru a învins net, scor 6-0 (2-0), în meciul amical disputat la Galtiu cu Șoimul Băița (locul 8 în Liga 4 Hunedoara).
Citește și: Viitorul Sântimbru, liderul turului în Alba, după un deceniu | Vezi lotul campioanei și marcatorii din prima parte a SuperLigii
Pentru campioana turului în Alba au punctat Ivașcu (24, 43) și Voic (51, 53), ambii duble, nou-venitul Boca (71) și Goguța (87). În distribuția amfitrionilor s-a regăsit și marocanul Lakhdar Abderrazak, student în Alba Iulia, Viitorul Sântimbru mai negociind încă o mutare în această iarnă, F. Budin (Hidro Mecanica Șugag).
Este a treia victorie la rând pentru gruparea pregătită de Adrian Bicheși, care mai are amicalele cu LPS Sebeș Under 19 (20 februarie, în nocturnă) și CSM Deva (lider, cu maximum de puncte, 25 februarie).
Viitorul: Barna – N. Pop, D. Anghel, B. Popescu, Kosmyna-Vingărzan, Goangă, Lupșan, Ivașcu, Boca, Nistor, Lakdar; au mai intrat Petrașcu, Lazăr, Sicoe, Birk, Crișan, Goguța, M. Domșa, B. Bicheși, Petrus (junior); absenți Catană, N. Muntean, Grozav, B. Popa, Crăciun, Epure, Breaz, Haiduc, A. Moldovan
Foto, informații: Dan COMȘA
