Sport

Viitorul Sântimbru, set la zero în amicalul cu Șoimul Băița | Marocan testat de Bicheși, duble Ivașcu și Voic, reușită Boca

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

De

Viitorul Sântimbru, set la zero în meciul amical cu Șoimul Băița | Marocan testat de Bicheși, duble Ivașcu și Voic, reușită Boca

Viitorul Sântimbru a învins net, scor 6-0 (2-0), în meciul amical disputat la Galtiu cu Șoimul Băița (locul 8 în Liga 4 Hunedoara).

Citește și: Viitorul Sântimbru, liderul turului în Alba, după un deceniu | Vezi lotul campioanei și marcatorii din prima parte a SuperLigii

Pentru campioana turului în Alba au punctat Ivașcu (24, 43) și Voic (51, 53), ambii duble, nou-venitul Boca (71) și Goguța (87). În distribuția amfitrionilor s-a regăsit și marocanul Lakhdar Abderrazak, student în Alba Iulia, Viitorul Sântimbru mai negociind încă o mutare în această iarnă, F. Budin (Hidro Mecanica Șugag).

Este a treia victorie la rând pentru gruparea pregătită de Adrian Bicheși, care mai are amicalele cu LPS Sebeș Under 19 (20 februarie, în nocturnă) și CSM Deva (lider, cu maximum de puncte, 25 februarie).

Viitorul: Barna – N. Pop, D. Anghel, B. Popescu, Kosmyna-Vingărzan, Goangă, Lupșan, Ivașcu, Boca, Nistor, Lakdar; au mai intrat Petrașcu, Lazăr, Sicoe, Birk, Crișan, Goguța, M. Domșa, B. Bicheși, Petrus (junior); absenți Catană, N. Muntean, Grozav, B. Popa, Crăciun, Epure, Breaz, Haiduc, A. Moldovan

Foto, informații: Dan COMȘA

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Metalurgistul Cugir – CSM Deva 1-1 (1-0), într-un test de verificare, primul al iernii pe „Arena Cugir”

Dan HENEGAR

Publicat

acum 8 ore

în

14 februarie 2026

De

Metalurgistul Cugir  a remizat cu CSM Deva 1-1 (1-0), într-un test de verificare, primul din acest an pe „Arena Cugir”. O nouă achiziție la Metalurgistul, atacantul Dobre (SC Popești Leordeni) La primul joc de verificare din această iarnă pe „Arena Cugir”, Metalurgistul Cugir a remizat cu CSM Deva (lider cu maximum de puncte în Liga […]

Citește mai mult

Sport

CIL Blaj – AFC Agnita 8-0 (3-0), într-un joc amical | Triplă pentru atacantul Franco Gallini, într-o victorie netă

Dan HENEGAR

Publicat

acum 9 ore

în

14 februarie 2026

De

CIL Blaj a învins AFC Agnita 8-0 (3-0), într-un joc amical | Triplă pentru atacantul Franco Gallini, într-o victorie netă CIL Blaj a învins AFC Agnita, scor 8-0 (3-0), într-o partidă disputată în Parcul „Avram Iancu”, în penultima repetiție a iernii, o diferență categorică. Citește și: CIL Blaj – Interstar Sibiu 4-1 (2-0), într-un meci amical […]

Citește mai mult

Sport

CSU Alba Iulia – Dacia Orăștie 9-0 (4-0), într-o partidă de verificare | Studenții, la primul succes, unul categoric

Dan HENEGAR

Publicat

acum 9 ore

în

14 februarie 2026

De

CSU Alba Iulia – Dacia Orăștie 9-0 (4-0), într-o partidă de verificare | Studenții au realizat primul succes, unul categoric Divizionara terță CS Universitar Alba Iulia a câștigat partida de verificare de pe Stadionul „Pielarul” din Sebeș, la o diferență categorică, scor 9-0 (4-0) cu Dacia Orăștie (locul 7 în Liga 4 din Hunedoara). Citește […]

Citește mai mult