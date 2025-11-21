Viitorul Arad – CSM Unirea Alba Iulia 1-2 (0-1), dublă Blănaru | „Alb-negrii”, victorie importantă în derby-ul rundei din Seria 7

Viitorul Arad – CSM Unirea Alba Iulia 1-2 (0-1) | „Alb-negrii”, victorie importantă în derby-ul rundei din Seria 7 și se mențin lideri

CSM Unirea Alba Iulia a trecut hopul extern din deplasare cu Viitorul Arad, impunându-se cu scorul de 2-1 (1-0), goluri semnate de experimentatul atacant Blănaru (10, 56) – o perioadă excelentă, cu a treia rundă în care punctează (5 goluri, două duble)

„Alb-negrii” au cucerit 3 puncte prețioase în cel mai dificil examen al finalului de an și se mențin în fotoliul de lider al Seriei 7. Finalul jocului aduce un gol marcat de Larosa, care punce ceva emoții în dreptul primei clasate.

Vizitatorii au realizat al treilea succes la rând în retur, iar succesul de la Arad are conotație importantă în perspectiva intrării în play-off

Confruntare dificilă pentru „alb-negri”, un derby al rundei din toate punctele de vedere, adversarele situându-se pe podium. Viitorul, revelația primei părți a campionatului, are cu 3 puncte mai puțin decât CSM Unirea Alba Iulia și este o formație în formă. Practic este un duel în care punctele au o miză dublă, în perspectiva calificării în play-off, la fel ca în precedentele două deplasări, la Ghiroda și Giarmata Vii, respectiv Cugir. Interesant este și alt aspect, singura înfrângere externă a Viitorului s-a produs pe „Cetate” (0-2), arădenii având 16 puncte strânse pe terenuri străine (la fel ca albaiulienii).

