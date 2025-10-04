Liga 3, Seria 7, Hidro Mecanica Șugag – Viitorul Arad 1-3 (0-1) | „Lanterna roșie”, a șasea înfrângere consecutivă!
Liga 3, Seria 7, Hidro Mecanica Șugag – Viitorul Arad 1-3 (0-1) | „Lanterna roșie”, a șasea înfrângere consecutivă, nou-promovata rămâne cu un singur punct!
Pentru nou-promovata Hidro Mecanica Șugag impactul cu Liga 3 a fost unul extrem de dur, formația de pe Valea Sebeșului suferind al șasea înfrângere consecutivă în Seria 7, 1-3 (0-1) cu Viitorul Arad!
Citește și: FOTO: Hidro Mecanica Șugag, înfrângere și în duelul suferinței de la Hațeg! Antrenorul Ionuț Neag, în teren, din pricina crizei de efectiv
Gruparea din Alba, ce are un singur punct stagional, obținut în runda inaugurală, remiza albă de la Cugir, cu Poli Timișoara, își lega mari speranțe că va sparge gheața în eșalonul superior de confruntarea cu Viitorul Arad. Nu a fost așa, din păcate… S-a derulat primul din cele două jocuri consecutive în fața fanilor, următorul fiind cu Timișul Șag, penultima clasată, un adevărat duel al suferinței. În criză de efectiv, Ionuț Neag, antrenorul gazdelor, a fost titular în formula de start a nou-promovatei de pe Valea Sebeșului, asta după ce runda trecută a jucat o repriză la Hațeg.
Ghanezul Iddrisu Abdul a deschis scorul repede (3, din pasa lui Larosa), iar oaspeții puteau face rapid 0-2, însă Larosa (11) a irosit un penalty, cu un șut alături (tot el faultat de Poenar). Speranțele gazdelor au renăscut în actul secund, când Boldor (64) a egalat după pasa lui Vecerdea, însă bucuria nu a durat decât puțin timp întrucât același Abdul a realizat dubla (76, la pasa excelentă Bădăuță). Finalul mai aduce o reușită a Viitorului, Ghergar (90+1, la „așezare Bădăuță), arădenii realizând pe terenuri străine 3 din cele 4 succese stagionale. Hidro Mecanica Șugag înșiră înfrângerile și suferă în continuare în eșalonul terț ratând o șansă importantă de a mai aduna puncte și a intra în calculele salvării.
