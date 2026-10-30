Sport

Video: Zlătneanul Antonio Bradu, gol istoric contra FCSB, în Cupa României | Marius Lupu, implicat în faza cu care Gloria Bistrița a răpus echipa lui Becali

Dan HENEGAR

Publicat

acum 4 ore

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Zlătneanul Antonio Bradu, gol istoric contra FCSB, în Cupa României | Marius Lupu, implicat în faza cu care Gloria Bistrița a răpus echipa lui Becali!

Antonio Bradu și Marius Lupu sunt cei doi jucători din Alba decișivi la marea victorie repurtată de divizionara secundă Gloria Bistrița în Cupa României, 1-0 cu FCSB

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Petrecerea Divorțaților

Bradu (24 ani) a înscris primul său gol în „alb-albastru”, după o fază în care a fost decisiv coun alt jucător din Munții Apuseni, Marius Lupu (27 ani), ambii fotbaliști ajungâng în vară la Gloria Bistrița, primul de la Corvinul Hunedoara, celălalt de la CSM Slatina.

Antonio Bradu (din Zlatna) și Marius Lupu (din Vadu Moților) au mai cunoscut un parcurs de senzație în Cupa României, cu Corvinul Hunedoara, cu care au cucerit trofeul (2024, 3-2 după loviturile de departajare cu Oțelul Galați) și au jucat în competițiile continentale

Pe un Stadion „Jean Pădureanu” plin, Gloria a provocat primul eșec al formației lui Becali în mandatul lui Reghecampf, într-un meci contând pentru etapa a doua a competiției „KO”

În minutul 23, Bradu a marcat după o gafă incredibilă în apărarea FCSB! Batubinsika a pasează rău în spate pentru portarul Popa, iar Lupu intră prin alunecare, interceptează, după care balonul sare la Bradu, care înscrie din apropierea liniei porții și ”îi fură” golul conjudețeanului

Grupa C este una extrem de complicată, fiind condusă de FC Bihor – cu 4 puncte. urmează FCSB, Csikszereda Miercurea Ciuc, Gloria Bistrița și FC Argeș, cu câte 3 puncte, iar Corona Brașov are un singur punct

Bistrițenii se pot califica în sferturi, întrucât, în ultima fază, în 2 decembrie, au joc extern cu Corona Brașov, ieșită din calcule. În grupa C, mai sunt implicați și alți jucători din județ, R. Trif și Oniga (Csikszereda Miercurea Ciuc), antrenorul aiudean Bogdan Andone (FC Argeș), albaiulianul Gh. Grozav (Corona Brașov)

Video: Prima Sport; foto: Gloria Bistrița și Sport Pictures

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