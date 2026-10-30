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Cum va fi vremea până în 30 noiembrie 2026: Temperaturi sub normalul perioadei. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

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Cum va fi vremea până în 30 noiembrie 2026: Temperaturi sub normalul perioadei. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Prima săptămână din noiembrie 2026 vine cu temperaturi mai scăzute decât cele obișnuite pentru această perioadă, în toată țara, și cu precipitații peste medie în sud și est. Ulterior, valorile termice vor reveni în jurul celor normale, în timp ce ploile vor fi mai abundente în vest și nord-vest, potrivit estimărilor meteorologice pentru intervalul 2–30 noiembrie 2026, realizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF).

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*Săptămâna 2–9 noiembrie 2026

Valorile termice vor fi mai scăzute decât cele specifice acestei săptămâni pe întreg teritoriul României.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice și estice, precum și local în cele vestice și centrale. În extremitatea de nord-vest a țării, precipitațiile vor fi deficitare.

*Săptămâna 9–16 noiembrie 2026

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile țării.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în restul țării se vor situa în jurul valorilor normale pentru această perioadă.

*Săptămâna 16–23 noiembrie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, însă există posibilitatea unui ușor deficit în regiunile sudice și a unui ușor excedent în cele nord-vestice.

*Săptămâna 23–30 noiembrie 2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice acestei săptămâni pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile țării.

sursa: ANM

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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