Teodora Damian, talentata handbalistă din Alba, în lotul României pentru EHF EURO 2026!

Teodora Damian, talentata handbalistă originară din Războieni-Cetate, face parte din lotul României pentru EHF EURO 2026.

Federația Română de Handbal a anunțat lotul de 35 de jucătoare pentru Campionatul European de handbal la feminin, care va debuta pe 3 decembrie 2026.

Merituoasă este includerea jucătoarei Teodora Damian în această listă. Teodora este deja o jucătoare de bază la Minaur Baia Mare.

Lotul de 35 de jucătoare este următorul:

*Portari: Diana Ciucă (Rapid), Bianca Curmenț (Dunărea Brăila), Daciana Hosu (Gloria Bistrița), Yuliya Dumanska (CSM București), Raluca Rădoi (SCM Craiova), Denisa Șandru (CSM București), Elena Șerban (Dunărea Brăila);

*Extreme stânga: Gabriela Dumitrașcu (Corona Brașov), Eva Kerekes (Corona Brașov), Corina Lupei (Gloria Bistrița), Mariam Mohamed (Dunărea Brăila), Alexia Niță (HC Zalău);

*Interi stânga: Bianca Bazaliu (Corona Brașov), Sorina Grozav (Corona Brașov), Diana Lixăndroiu (Dunărea Brăila), Ștefania Stoica (SCM Rm. Vâlcea);

*Centri: Alisia Boiciuc (Dunărea Brăila), Teodora Damian (Minaur Baia Mare), Cristina Laslo (Dunărea Brăila), Rebeca Necula (Dunărea Brăila);

*Interi dreapta: Alicia Gogîrlă (SCM Craiova), Mihaela Mihai (Dunărea Brăila), Andreea Popa (Corona Brașov), Elena Roșu (Dunărea Brăila), Anamaria Șerban (Corona Brașov);

*Extreme dreapta: Ana Berbece (Corona Brașov), Oana Borș (Rapid), Beatrice Raicea (Dunărea Brăila), Sonia Seraficeanu (Gloria Bistrița);

*Pivoți: Yaroslava Burlachenko (Gloria Bistrița), Asma Elghaoui (SCM Rm. Vâlcea), Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Crina Pintea (CSM București), Andreea Țîrle (CSM Slatina), Sonia Vasiliu (CSM Slatina).

*Oficiali: Ovidiu Mihăilă (principal), Iulia Curea (secund), Daniel Apostu (cu portarii).

foto: arhivă

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