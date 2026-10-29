Teodora Damian, talentata handbalistă din Alba, în lotul României pentru EHF EURO 2026!
Teodora Damian, talentata handbalistă din Alba, în lotul României pentru EHF EURO 2026!
Teodora Damian, talentata handbalistă originară din Războieni-Cetate, face parte din lotul României pentru EHF EURO 2026.
Federația Română de Handbal a anunțat lotul de 35 de jucătoare pentru Campionatul European de handbal la feminin, care va debuta pe 3 decembrie 2026.
Merituoasă este includerea jucătoarei Teodora Damian în această listă. Teodora este deja o jucătoare de bază la Minaur Baia Mare.
Lotul de 35 de jucătoare este următorul:
*Portari: Diana Ciucă (Rapid), Bianca Curmenț (Dunărea Brăila), Daciana Hosu (Gloria Bistrița), Yuliya Dumanska (CSM București), Raluca Rădoi (SCM Craiova), Denisa Șandru (CSM București), Elena Șerban (Dunărea Brăila);
*Extreme stânga: Gabriela Dumitrașcu (Corona Brașov), Eva Kerekes (Corona Brașov), Corina Lupei (Gloria Bistrița), Mariam Mohamed (Dunărea Brăila), Alexia Niță (HC Zalău);
*Interi stânga: Bianca Bazaliu (Corona Brașov), Sorina Grozav (Corona Brașov), Diana Lixăndroiu (Dunărea Brăila), Ștefania Stoica (SCM Rm. Vâlcea);
*Centri: Alisia Boiciuc (Dunărea Brăila), Teodora Damian (Minaur Baia Mare), Cristina Laslo (Dunărea Brăila), Rebeca Necula (Dunărea Brăila);
*Interi dreapta: Alicia Gogîrlă (SCM Craiova), Mihaela Mihai (Dunărea Brăila), Andreea Popa (Corona Brașov), Elena Roșu (Dunărea Brăila), Anamaria Șerban (Corona Brașov);
*Extreme dreapta: Ana Berbece (Corona Brașov), Oana Borș (Rapid), Beatrice Raicea (Dunărea Brăila), Sonia Seraficeanu (Gloria Bistrița);
*Pivoți: Yaroslava Burlachenko (Gloria Bistrița), Asma Elghaoui (SCM Rm. Vâlcea), Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Crina Pintea (CSM București), Andreea Țîrle (CSM Slatina), Sonia Vasiliu (CSM Slatina).
*Oficiali: Ovidiu Mihăilă (principal), Iulia Curea (secund), Daniel Apostu (cu portarii).
foto: arhivă
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