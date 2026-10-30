Foto | Accident rutier mortal pe DN7 Valea Oltului: Două femei și-au pierdut viața. Impact între două TIR-uri și o mașină

Accident rutier mortal pe DN7 Valea Oltului: Două femei și-au pierdut viața. Impact între două TIR-uri și o mașină

Polițiștii rutieri au intervenit în cursul nopții la un accident rutier produs pe DN 7, la km 240 + 900 m, în apropierea localității Lazaret.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că în timp ce conducea un autoturism pe DN 7, având direcția de deplasare Sibiu – Rm. Vâlcea, la km 240 + 900 m, în apropierea localității Lazaret, o femeie, în vârstă de 50 de ani, din județul Vâlcea, din cauze care urmează a fi stabilite, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu un ansamblu TIR condus de către un bărbat, în vârstă de 30 de ani, domiciliat în municipiul București.

În urma impactului, autoturismul condus de femeie a fost proiectat într-un alt autoturism, care circula pe direcția Sibiu – Rm. Vâlcea.

Din nefericire, conducătoarea auto, în vârstă de 50 de ani, și o pasageră din autoturismul condus de aceasta, o femeie, în vârstă de 72 de ani, ambele din județul Vâlcea, au decedat la fața locului.

Totodată, un alt pasager din același autoturism, un bărbat, în vârstă de 21 de ani, din județul Vâlcea, a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier.

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