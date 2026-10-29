Acțiune caritabilă în mediul rural, din zona Sântimbru, Galda de Jos și Teiuș: Torturi aniversare de la Fundația – Societatea de Caritate Kulik Apulum, pentru copiii defavorizați care își serbează ziua în noiembrie sau decembrie
Acțiune caritabilă în mediul rural, din zona Sântimbru, Galda de Jos și Teiuș: Torturi aniversare de la Fundația – Societatea de Caritate Kulik Apulum, pentru copiii defavorizați care își serbează ziua în noiembrie sau decembrie
Ecoul concertului caritabil de muzică clasică organizat în data de 9 octombrie 2026, la Căminul Cultural din Geoagiu de Sus, continuă prin noi gesturi de generozitate dedicate copiilor din mediul rural.
Evenimentul, organizat de Fundația – Societatea de Caritate Kulik Apulum, condusă de dr. Susana Kulik, a reunit artiști, profesori, părinți și iubitori ai muzicii, într-o seară în care arta s-a întâlnit cu solidaritatea și implicarea comunității.
Timp de trei ore și cincizeci de minute, fără pauză, publicul a avut parte de un program artistic de muzică clasică, construit în jurul talentului, sensibilității și bucuriei de a dărui prin muzică. Dimensiunea caritabilă a evenimentului s-a regăsit și în gesturile concrete oferite celor prezenți. Au fost distribuite 120 de porții de mâncare, iar dr. Susana Kulik a oferit 140 de exemplare din propriile cărți editate, contribuind astfel la transformarea evenimentului cultural într-un adevărat moment de apropiere și solidaritate.
Pentru cei implicați, solidaritatea nu se oprește odată cu încheierea unui concert.
Dăruirea continuă printr-o nouă colaborare cu Bea’s Sweet Event SRL și Anne Beatrice Bistro SRL, ambele din Galda de Jos, societăți care îi au ca proprietari pe Dancea Aurelian și Crișan Iulia Maria.
Prin această colaborare, gestul de generozitate se îndreaptă către un moment simplu, dar deosebit de important pentru fiecare copil: ziua de naștere. Copiii din mediul rural vor putea primi torturi aniversare, transformând o zi obișnuită într-un moment de bucurie, de sărbătoare și de sentiment al apartenenței.
Noua acțiune se adresează copiilor care nu au participat la concert, provin din familii fără venituri, cu venituri foarte mici sau beneficiare de ajutor social și locuiesc în mediul rural, în zona Sântimbru, Galda de Jos și Teiuș, în satele aparținătoare.
Astfel, pentru copiii care își sărbătoresc ziua de naștere în lunile noiembrie și decembrie 2026 se va face un tort aniversar, adus la domiciliu. Pentru o familie confruntată cu lipsuri, un asemenea dar poate face posibil un moment de sărbătoare, în care copilul să se simtă prețuit și înconjurat de grijă.
Pentru înscriere sunt necesare adeverințe de venit de la primărie, care să ateste situația veniturilor familiei și copie a certificatului de naștere al copilului, pentru confirmarea datei de naștere. Acestea se trimit pe WhatsApp la numărul de telefon 0769 753054.
Inițiativa demonstrează încă o dată că un eveniment caritabil nu trebuie să se încheie odată cu ultimele acorduri. Atunci când oamenii aleg să se implice, solidaritatea poate continua și poate ajunge, pas cu pas, la cei care au nevoie de un motiv în plus să zâmbească.
Dar, pentru cei care doresc să sprijine activitățile ulterioare ale fundației, o pot face prin donații în conturile IBAN RON: RO85BTRL00101205N50355XX, IBAN EUR: RO37BTRLEURCRT00N5035501, IBAN USD: RO77BTRLUSDCRT00N5035501, SWIFT/BIC: BTRLRO22
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