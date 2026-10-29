Foto | Aproape 800 de elevi din Alba, pregătiți pentru piața muncii prin proiecte europene de peste 7,3 milioane de lei
Aproape 800 de elevi din Alba, pregătiți pentru piața muncii prin proiecte europene de peste 7,3 milioane de lei
Trei proiecte europene derulate de Inspectoratul Școlar Județean Alba au oferit 776 de elevi din învățământul profesional și tehnic șansa de a dobândi experiență în medii reale de lucru. Dintre aceștia, 739 au obținut certificarea competențelor profesionale, în cadrul unor inițiative care au consolidat colaborarea dintre școli și angajatorii din județ. Bilanțul proiectelor, cu o valoare cumulată de peste 7,35 milioane de lei, a fost prezentat joi, 22 octombrie 2026, la conferința de încheiere organizată la Alba Iulia.
„Proiectele, implementate în perioada noiembrie 2024 – octombrie 2026, au urmărit dezvoltarea competențelor profesionale ale elevilor din învățământul profesional și tehnic, prin participarea la stagii de practică organizate în colaborare cu operatori economici din județul Alba.
În cadrul conferinței, inspectorul școlar general Ioan Dan Cherecheș, inspector școlar Alina Miron, inspector școlar Monica Paul și consilier Cristina Rada, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Alba, au prezentat activitățile desfășurate, rezultatele obținute și contribuția proiectelor la consolidarea relației dintre școală și piața muncii.
Cele trei proiecte prezentate au fost:
*„Învățare practică alături de profesioniști!”, cod SMIS 311295, implementat în parteneriat cu Liceul Tehnologic Sebeș. Proiectul a facilitat participarea a 256 de elevi la stagii de practică, 247 dintre aceștia obținând certificarea competențelor profesionale. Au fost încheiate 30 de acorduri de practică cu operatori economici.
*„Împreună de la teorie la practică!”, cod MySMIS2021 311312, derulat în parteneriat cu Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” Blaj și Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea” Blaj. Prin proiect, 264 de elevi au participat la stagii de practică, 245 au obținut certificări profesionale și au fost încheiate 25 de noi parteneriate cu angajatori.
*„Competențe solide practice – C.S.P.”, cod MySMIS2021 311279, implementat în parteneriat cu Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia și Liceul Tehnologic „Ion D. Lăzărescu” Cugir. Proiectul a sprijinit pregătirea practică a 256 de elevi, dintre care 247 au obținut certificarea competențelor profesionale. Au fost încheiate 20 de noi parteneriate cu operatori economici.
Bilanțul celor trei proiecte evidențiază:
*776 de elevi participanți la stagii de pregătire practică;
*739 de elevi care au obținut certificarea competențelor profesionale;
*75 de acorduri și parteneriate raportate în cadrul proiectelor;
*7.350.119,65 lei, valoarea totală cumulată a bugetelor celor trei proiecte.
Elevii au avut posibilitatea de a-și dezvolta competențele în medii reale de lucru, de a utiliza echipamente și tehnologii specifice domeniilor de calificare și de a beneficia de sprijin financiar pentru participarea la stagiile de practică.
Proiectele au inclus, de asemenea, activități de digitalizare și dezvoltare a unor instrumente de comunicare între unitățile de învățământ și angajatori.
Dincolo de indicatorii realizați, o contribuție importantă a proiectelor o reprezintă consolidarea parteneriatelor dintre școală și mediul economic, în vederea unei pregătiri profesionale adaptate cerințelor actuale ale pieței muncii.
Inspectoratul Școlar Județean Alba, în calitate de beneficiar al celor trei proiecte, alături de Ipazia Production S.R.L., partener în implementare, și de cele șase unități de învățământ partenere, reafirmă importanța colaborării instituționale pentru dezvoltarea unui învățământ profesional și tehnic relevant și pentru facilitarea tranziției absolvenților de la educație la viața profesională.
Mulțumim tuturor partenerilor, directorilor unităților de învățământ, cadrelor didactice, tutorilor de practică, operatorilor economici și elevilor pentru implicarea în realizarea acestor proiecte!
Proiecte cofinanțate de Uniunea Europeană prin Fondul Social European Plus, în cadrul Programului Educație și Ocupare 2021–2027”, au transmis reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Alba.
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