Cornel Dinu își vinde vila din Sinaia, pentru a-și stinge datoria către albaiulianul Cornel Țălnar! „Trebuie să-i plătesc și nu am de unde”

Cornel Dinu își vinde vila din Sinaia, pentru a-și stinge datoria către Cornel Țălnar! „Trebuie să-i plătesc și nu am de unde”, spune „Procurorul”, care-l atacă dur pe antrenorul albaiulian: „bestia, canalia”…

Conform uni articol publicat de Gazeta Sporturilor, „Procurorul” susține că este nevoit să renunțe la imobil din cauza problemelor financiare provocate de conflictul juridic cu finul lui, Cornel Țălnar.

Familia lui Cornel Dinu solicită 585.000 de euro pentru proprietatea din Sinaia, transformată în pensiune și denumită „Casa Natalia”, după nepoata fostului internațional român.

Imobilul dispune de șase camere, fiecare cu baie proprie, și de numeroase facilități, potrivit anunțului publicat pe platforma imobiliare.ro.

Proprietatea, achiziționată în trecut de Dinu pentru mai puțin de 50.000 de dolari, este scoasă la vânzare de aproximativ șase luni, după cum susține dinamovistul.

Cornel Dinu a explicat de ce își vinde vila de la Sinaia: „Trebuie să-i plătesc bani lui Țălnar și nu am de unde”

Cornel Dinu a vorbit despre motivele care l-au determinat să scoată proprietatea la vânzare. Acesta susține că are de achitat sume importante în urma litigiilor cu Cornel Țălnar, fostul său fin, și a lansat acuzații dure la adresa acestuia.

„Vreau să-mi vând vila de la Sinaia și încerc de vreo 6 luni. Trebuie să o vând pentru că trebuie să-i plătesc bani lui Ţălnar și nu am de unde.

Vine peste mine bestia, canalia aia de Ţălnar, și îmi mai cere vreo 20.000 – 30.000 de euro, nu știu cât mai vrea acum, pe motiv că nu a folosit apartamentul pe care l-a vândut cu 140.000 de euro. Îi dă dreptul legea și la asta, timp de 3 ani de zile după ce a vândut apartamentul.

Zice că nu a folosit apartamentul din cauză că a fost ocupat de mine timp de 20 de ani. Este adevărat că a fost ocupat, dar era al meu, pentru că eu i-am dat banii.

În proces a și recunoscut că i-am dat banii, dar a susținut că banii au fost un împrumut”, a declarat Cornel Dinu, pentru fanatik.ro

Cornel Dinu susține că i se rețin 3.500 de lei lunar din pensie: „Nu pot să trăiesc”

Fostul mare fotbalist a oferit și detalii despre situația sa financiară, afirmând că o parte importantă din pensia lunară îi este reținută în urma conflictului cu Țălnar.

Dinu susține că a achitat deja 7.000 de lei și că, din pensia de 10.000 de lei, rămâne lunar cu doar 6.500 de lei.

„Din cauză că nu am bani, mi-a luat din pensie. Până acum i-am plătit deja 7.000 de lei. Eu am o pensie de 10.000 de lei și îmi oprește 3.500 pe lună. Îmi mai rămân doar 6.500 de lei din care nu pot să trăiesc. De câteva zile sunt la pământ!”, a mai spus Cornel Dinu, potrivit sursei citate.

De unde a pornit conflictul dintre Cornel Dinu și Cornel Țălnar

Relația dintre cele două foste glorii dinamoviste s-a deteriorat în urma unui conflict juridic privind un apartament situat pe Calea Moșilor, din București.

Disputa a generat mai multe procese, iar Cornel Țălnar a obținut în instanță imobilul și a dispus evacuarea fostului său naș. Ulterior, Țălnar a vândut apartamentul pentru 140.000 de euro. Conflictul nu s-a încheiat însă odată cu tranzacția.

Potrivit relatării lui Dinu, fostul său fin solicită acum aproximativ „20.000-30.000 de euro”, susținând că nu a putut folosi locuința în perioada în care aceasta a fost ocupată de „Procuror”.

Sursa: Gazeta Sporturilor

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