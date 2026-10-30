Ştirea zilei

Surse: Cine ar putea ajunge director executiv al Direcției Patrimoniu Public și Privat din Primăria Alba Iulia. Flaviu Buta, purtătorul de cuvânt al instituției, și un fost polițist local, înscriși la concurs

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

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Surse: Cine ar putea ajunge director executiv al Direcției Patrimoniu Public și Privat din Primăria Alba Iulia. Flaviu Buta, purtătorul de cuvânt al instituției, și un fost polițist local, înscriși la concurs

Primăria Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea funcției de director executiv, clasa conducere, grad II, în cadrul Direcției Patrimoniu Public și Privat.

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Potrivit surselor ziarulunirea.ro, pentru ocuparea postului s-au înscris două persoane: Flaviu Buta, purtător de cuvânt al Primăriei Alba Iulia, și un polițist local.

Informații despre concursul pentru ocuparea postului de director executiv în cadrul Direcției Patrimoniu Public și Privat

Proba scrisă a concursului este programată pentru data de 10 noiembrie 2026, de la ora 12.00, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia. 

Dosarele de înscriere au putut fi depuse în perioada 8–27 octombrie 2026.

Pentru ocuparea funcției, potrivit ANFP, sunt necesare studii universitare de licență, precum și studii universitare de master în domeniul administrației publice, managementului sau în specialitatea studiilor necesare funcției, dar sunt acceptate studii din domeniile fundamentale Științe sociale și Științe inginerești.

Candidații trebuie să aibă o vechime de minimum șapte ani în specialitatea studiilor. Postul este cu normă întreagă, de opt ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână, conform anunțului concursului.

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