VIDEO | Zeci de persoane și mașini, verificate de polițiști la Blaj, prin intermediul aplicației eDAC: Amenzi de peste 8.000 lei 

Zeci de persoane și mașini, verificate de polițiști la Blaj, prin intermediul aplicației eDAC: Amenzi de peste 8.000 lei

Poliția Municipiului Blaj a desfășurat la data de 9 octombrie 2026, în intervalul orar 18.00 – 21.00, o acțiune care a avut drept scop prevenirea faptelor antisociale și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică.

În cadrul acțiunii, prin intermediul aplicației eDAC, au fost verificate peste 80 de persoane și peste 40 de autovehicule.

Polițiștii au aplicat 34 de sancțiuni contravenționale, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 8.211 lei.

Au fost efectuate testări privind consumul de băuturi alcoolice sau alte substanțe.

În urma acțiunii, patru persoane au fost conduse la sediul unității de poliție.

Totodată, 12 persoane aflate în situații conflictuale, pe linia violenței domestice, au fost consiliate.

Polițiștii vor continua să acționeze în zonele de competență, pentru prevenirea și combaterea faptelor care pot afecta ordinea și liniștea publică și pentru protejarea cetățenilor.

La acțiune au participat și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Avram Iancu” Alba.

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