Rămâi conectat

Sport

VIDEO: Viitorul Sântimbru – lider, pe podium Performanța Ighiu și Industria Galda!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 14 minute

în

De

Superliga Alba, etapa 8: Viitorul Sântimbru – lider, pe podium Performanța Ighiu și Industria Galda!

Viitorul Sântimbru, Performanța Ighiu și Industria Galda de Jos sunt echipele clasate pe podium după această rundă, cele 3 realizând victorii lejere în această rundă. Fostul lider, până în etapa anterioară, CS Ocna Mureș a stat și a coborât pe poziția a patra.

Citește și: SuperLiga Alba, etapa a șaptea: Viitorul Sântimbru, noul lider, după ce CS Ocna Mureș a pierdut în deplasare cu Fortuna Lunca Mureșului!

*Performanța Ighiu – Fortuna Lunca Mureșului 3-1 (2-1)

Ighienii au repurtat a șasea victorie la rând, asta împotruav formației care runda trecută a schimbat liderul, după succesul cu CS Ocna Mureș. Gavrilă (Performanța) a irosit un penalty (40), șut în bară. Pe de altă parte, Performanța a primit gol după 5 etape ;

*Industria Galda de Jos – Sportul Câmpeni 3-0 (1-0)

Victorie fără emoții pentru găldeni, dublă Biro, împotriva unui oponent care venea după o serie de 3 jocuri fără eșec (7 puncte);

tyle=”text-align: justify;”>

*Școala de Fotbal Valea Frumoasei – CS Zlatna;

 

*AFC Micești – Viitorul Vama Seacă;

*Inter Unirea – ACS Oiejdea;

*Viitorul Sântimbru – Spicul Daia Română 3-0 (3-0): Lupșan (15, 23), Voic (30). Liderul a rezolvat ecuația jocului după o jumătate de oră, dublă Lupșan. Trupa din Galtiu continuă seria excelentă, cu a patra victorie la rând și 7 jocuri imbatabile (19 puncte) ;

*CS Ocna Mureș – a stat.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Liga 3, Seria 7: CSC Ghiroda și Giarmata Vii – Metalurgistul Cugir 1-0 (0-0) | „Roș-albaștrii”, eșec în prelungiri dintr-un penalty extrem de ușor acordat!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 52 de minute

în

18 octombrie 2025

De

În etapa a opta din Seria 7 a Ligii 3, CSC Ghiroda și Giarmata Vii – Metalurgistul Cugir 1-0 (0-0). Roș-albaștrii” au fost învinși în prelungiri, dintr-un penalty extrem de ușor acordat! Metalurgistul Cugir a pierdut dramatic, în prelungiri, confruntarea din deplasare cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii, scor 0-1 (0-0), unicul gol fiind marcat […]

Citește mai mult

Sport

CIL Blaj – Hidro Mecanica Șugag 6-0 (5-0), în duelul conjudețenelor!!! Echipa din „Mica Romă”, set cu „lanterna roșie”

Dan HENEGAR

Publicat

acum o zi

în

17 octombrie 2025

De

CIL Blaj a învins Hidro Mecanica Șugag în etapa a opta din Seria 7 a eșalonului terț, scor 6-0 (5-0) Gruparea din „Mica Romă” a câștigat al doilea joc consecutiv, fără emoții, rezultat stabilit după nicio jumătate de oră, iar nou-promovata de pe Valea Frumoasei este într-o criză acută, cu 8 insuccese la rând și […]

Citește mai mult

Sport

FOTO: CSU Alba Iulia – CSM Unirea Alba Iulia 0-6 (0-5), într-un derby „de Alba” disproporționat! „Alb-negrii”, a opta victorie consecutivă

Dan HENEGAR

Publicat

acum o zi

în

17 octombrie 2025

De

Liga 3, Seria 7: CSM Unirea Alba Iulia, set la zero în derby „de Alba”, cu CSU Alba Iulia! La Sebeș, pe „Pielarul”, CSM Unirea Alba Iulia și-a respectat statutul de favorită și a câștigat categoric disputa cu concitadina CSU Alba Iulia, scor 6-0 (5-0), unul care vorbește de la sine despre derularea ostilităților. Citește și: […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

Fermierii ar putea scăpa de taxe și birocrație. Tractoarele și mașinile agricole nu ar mai trebui înmatriculate

Vehiculele agricole ar putea fi folosite fără înmatriculare: Legea propusă vizează tractoarele și autoutilitarele Fermierii români ar putea beneficia de...
Actualitateacum 2 ore

Salariații din asistența socială amenință cu proteste: „Sistemul este în colaps financiar”

Salariații din asistența socială amenință cu proteste: „Sistemul este în colaps financiar. Nu mai avem bani nici de salarii!” Angajații...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 20 de minute

VIDEO | Cetatea Colțești renaște din ruină: Primarul promite un nou punct de atracție turistică major pentru Rimetea

Cetatea Colțești renaște din ruină: Primarul promite un nou punct de atracție turistică major pentru Rimetea Cetatea Colțești se află...
Ştirea zileiacum 4 ore

VIDEO | Primaria Alba Iulia a cumpărat tun pentru Garda Cetății: Astăzi s-a tras prima salva

Primaria Alba Iulia a cumpărat tun pentru Garda Cetății: Astăzi s-a tras prima salva Primăria Alba Iulia a achiziționat un...

Curier Județean

Curier Județeanacum 5 ore

Când se va redeschide bazinul acoperit de înot din Blaj: Detalii de ultimă oră despre program

Când se va redeschide bazinul acoperit de înot din Blaj Bazinul acoperit de înot din municipiul Blaj se va redeschide...
Curier Județeanacum 10 ore

ACCIDENT în Alba Iulia: O mașină a intrat într-un stâlp de curent și a avariat o țeavă de gaz pe Bulevardul Încoronării

ACCIDENT în Alba Iulia: O mașină a intrat într-un stâlp de curent și a avariat o țeavă de gaz pe...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o oră

Peste 10 companii se luptă pentru a câștiga contractul de supervizare a lucrărilor a trei gări din județul Alba: Aiud, Teiuș și Războieni

Peste 10 companii se luptă pentru a câștiga contractul de supervizare a lucrărilor a trei gări: Aiud, Teiuș și Războieni...
Politică Administrațieacum 7 ore

FOTO | Primăria Livezile vrea să preia în admnistrare porțiunea din intravilanul satului Poiana Aiudului dintr-un drum forestier

Primăria Livezile vrea să preia în admnistrare porțiunea din intravilanul satului Poiana Aiudului dintr-un drum forestier Primăria Livezile face demersuri...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 12 ore

18 Octombrie: Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca. Cel dintâi care a zugrăvit prima icoană a Maicii Domnului

18 Octombrie: Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca. Cel dintâi care a zugrăvit prima icoană a Maicii Domnului Ca și prime...
Opinii - Comentariiacum o zi

17 octombrie, Ziua internațională pentru eradicarea sărăciei. Obiectivul zilei este de a pune capăt sărăciei de pretutindeni, sub toate formele sale

17 octombrie, Ziua internațională pentru eradicarea sărăciei. Obiectivul zilei este de a pune capăt sărăciei de pretutindeni, sub toate formele...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea