VIDEO: Viitorul Sântimbru – lider, pe podium Performanța Ighiu și Industria Galda!

Superliga Alba, etapa 8: Viitorul Sântimbru – lider, pe podium Performanța Ighiu și Industria Galda!

Viitorul Sântimbru, Performanța Ighiu și Industria Galda de Jos sunt echipele clasate pe podium după această rundă, cele 3 realizând victorii lejere în această rundă. Fostul lider, până în etapa anterioară, CS Ocna Mureș a stat și a coborât pe poziția a patra.

*Performanța Ighiu – Fortuna Lunca Mureșului 3-1 (2-1)

Ighienii au repurtat a șasea victorie la rând, asta împotruav formației care runda trecută a schimbat liderul, după succesul cu CS Ocna Mureș. Gavrilă (Performanța) a irosit un penalty (40), șut în bară. Pe de altă parte, Performanța a primit gol după 5 etape ;

*Industria Galda de Jos – Sportul Câmpeni 3-0 (1-0)

Victorie fără emoții pentru găldeni, dublă Biro, împotriva unui oponent care venea după o serie de 3 jocuri fără eșec (7 puncte);

*Școala de Fotbal Valea Frumoasei – CS Zlatna;

*AFC Micești – Viitorul Vama Seacă;

*Inter Unirea – ACS Oiejdea;

*Viitorul Sântimbru – Spicul Daia Română 3-0 (3-0): Lupșan (15, 23), Voic (30). Liderul a rezolvat ecuația jocului după o jumătate de oră, dublă Lupșan. Trupa din Galtiu continuă seria excelentă, cu a patra victorie la rând și 7 jocuri imbatabile (19 puncte) ;

*CS Ocna Mureș – a stat.

