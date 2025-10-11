SuperLiga Alba, etapa a șaptea: Industria Galda și Viitorul Sântimbru, victorii externe clare | Alexandru Cioară – „careu” în disputa de la Micești

SuperLiga Alba, etapa a șaptea: Industria Galda și Viitorul Sântimbru, victorii externe clare. Atacantul Alexandru Cioară – „careu” în disputa de la Miceșt

În primele jocuri ale etapei Industria Galda și Viitorul Sântimbru au reușit succese nete în deplasare, atacantul Alexandru Cioară (Industria) trecându-și în cont un „careu”

*Viitorul Vama Seacă – Viitorul Sântimbru 0-8 (0-4)

Trupa din Galtiu continuă seria excelentă, cu a treia victorie la rând și 6 jocuri imbatabile (16 puncte). O partidă fără istoric, dominată de sântimbreni (încă 5 bare și un gol valabil anulat), duble Breaz, Voic și Lupșan, în compania unui adversar care a pierdut al cincilea joc la rând. S-a înregistrat cel mai clar succes extern din stagiunea curentă ;

*AFC Micești – Industria Galda de Jos 1-6 (0-1)

„Careu” reușit de Alexandru Cioară, atacantul „galben-albaștrilor” și set realizat de fosta divizionară terță împotriva unui oponent care a suferit a șasea înfrângere consecutivă

De la ora 16.00:

*CS Zlatna – Performanța Ighiu;

*ACS Oiejdea – Școala de Fotbal Valea Frumoasei;

*Fortuna Lunca Mureșului – CS Ocna Mureș;

*Spicul Daia Română – Inter Unirea;

*Sportul Câmpeni – stă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI