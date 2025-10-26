VIDEO | Un tânăr din Alba, ”vinovat” că a făcut senzație prin Cluj-Napoca cu o mașină plină de inimioare și cu mesajul IARTĂ-MĂ IUBIREA MEA. „Dermopigmentistu”: ,,O fi marketing sau cu ce-oi fi greșit să fac un așa cadou”

Un tânăr din Alba, ”vinovat” că a făcut senzație prin Cluj-Napoca cu o mașină plină de inimioare și cu mesajul IARTĂ-MĂ IUBIREA MEA. „Dermopigmentistu”: ,,O fi marketing sau cu ce-oi fi greșit să fac un așa cadou”

O mașină plină de baloane în formă de inimioare și cu mesajul IARTĂ-MĂ IUBIREA MEA a făcut senzație în urmă cu 2 zile pe străzile din Cluj-Napoca. Puțini știu încă că vinovatul este un tânăr din județul Alba.

Mașina transportată pe platformă a fost fotografiată și filmată de clujeni care au împânzit rețelele de socializare cu imaginile surprinse, toți punându-și întrebarea pentru cine e autoturismul și cu ce a greșit cel care a scris mesajul.

Vinovat este Călin Bocănici sau „Dermopigmentistu”, cum îi spun prietenii și cunoscuții și e născut în Cugir, plecat apoi în Italia, stabilit în Cluj-Napoca din 2015 și specializat în micropigmentare.

În comentariile la postările online cu mașina au fost și câțiva internauți care au văzut semnătura de sub mesaj: Dermopigmentistu’, dar și plăcuța din locul numărului de înmatriculare, ,,Rinascenza” – afacerea tânărului – și au început să se întrebe dacă nu cumva e vorba doar despre o strategie de marketing.

Cu toate acestea, majoritatea celor care au văzut mașina plimbată pe străzile din Cluj-Napoca sau în postările de pe rețelele sociale sunt de părere că aceasta este un cadou cumpărat de cugirean pentru iubita sa, fiind modul său de a-și cere iertare pentru o greșeală comisă.

Călin Bocănici a declarat pentru ziarulunirea.ro că nu dorește să dezvăluie adevărul despre gestul său: ,,Să rămână așa întrebarea, dacă e marketing sau cu ce-oi fi greșit să fac un așa cadou”!

