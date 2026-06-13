14 iunie 2026 | Seară de vară cu Fanfara Petrești: Două concerte în aer liber la Sebeș

Seară de vară cu Fanfara Petrești: Două concerte în aer liber la Sebeș

Fanfara Petrești va susține sâmbătă, 14 iunie, două concerte în aer liber la Sebeș și Petrești, invitând locuitorii să se bucure de o seară de vară în acorduri muzicale.

Primul concert va avea loc de la ora 19:00, în Parcul Tineretului din Sebeș, iar cel de-al doilea de la ora 20:00, în centrul localității Petrești.

,,Mâine, 14 Iunie, te invităm la o seară de vară de poveste în acorduri muzicale de fanfară

Vă așteptăm:

de la ora 19:00 în Parcul Tineretului, Sebeș

de la ora 20:00 în Petrești, în centru

Haideți să ne bucurăm împreună de muzică și de o seară frumoasă de vară!

*Eveniment susținut de Primăria Municipiului Sebeș & Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș”, se arată într-un mesaj publicat de Fanfara Petrești.

Evenimentul este susținut de Primăria Municipiului Sebeș și Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș.

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