VIDEO | Un cioban din Purcăreți, păstor a 1.800 de oi și tată a 5 copii, despre viața și greutățile meseriei: „Nu ai zile libere, nu ai sărbători, meseria e foarte grea”

Popa Vasile, în vârstă de 45 de ani, din satul Purcăreți, comuna Pianu de Sus, a adus la Târgul tradițional de animale de la Săsciori nu doar oile sale, ci și povestea unei vieți dedicate creșterii animalelor, pe care a împărtășit-o pentru ziarunirea.ro. Tată a cinci copii, el a povestit cu sinceritate despre pasiunea și greutățile meseriei sale, având o turmă de aproximativ 1.800 de oi.

„Sunt din satul Purcăreți și mă ocup cu creșterea animalelor de când mă știu”, spune Popa Vasile, cu mândrie. Seceta și lipsa ciobanilor profesioniști au făcut ultimii ani deosebit de grei. „Este foarte greu. Secetele din ultimii cinci-șase ani ne-au dat peste cap. Statul ne ajută cu subvenții, dar cea mai mare problemă rămâne seceta”, explică el.

Ziua unui cioban începe la patru dimineața și se încheie aproape de miezul nopții. „Dimineața începem mulsul, până seara la 11-12. După șase plecăm cu oile și lucrăm până în jurul miezului nopții”, povestește Popa Vasile.

Produsele turmei, laptele și telemeaua, ajung în casele oamenilor, însă vânzarea nu este întotdeauna ușoară. „Vindem miei cu acte în regulă și așteptăm banii o lună, două, uneori chiar cinci luni. Tot ce putem face este să continuăm”, spune el.

Popa Vasile a explicat că meseria de cioban devine tot mai rară între tineri. „Cei interesați de meseria asta sunt, în general, peste 35 de ani. Trebuie să fii obișnuit cu așa ceva, să știi ce înseamnă muncă grea și să fii dispus să continui tradiția”, a spus el.

Ciobanul își implică și copiii în muncă, pentru a păstra tradiția vie. „Am cinci copii: două fete care mă ajută la muls și doi băieți care merg cu oile dimineața și seara. Totodată trebuie să meargă și la școală”, spune acesta.

Pentru Popa Vasile, meseria de cioban este o muncă grea, care cere răbdare și dedicare, dar și pasiune pentru animale și natură. „Ciobănitul este o meserie grea, nu ai sărbători sau duminici libere, dar copiii mă ajută foarte mult la muncă, atât vara, cât și în timpul școlii”, mărturisește el, arătând cât de mult contează sprijinul familiei în activitatea zilnică.

