VIDEO | Ceapă de aproape un kilogram la Loman. Producătorii, mândri de roadele pământului: „Numai cu gunoi de grajd și ce ne dă natura”
La Festivalul „Armonii și Gusturi la Pianu”, desfășurat duminică, 12 octombrie 2025, la Pianu de Jos, printre standurile pline de bunătăți tradiționale s-a remarcat familia Maria și Ioan Cândea din satul Loman, care a atras privirile tuturor cu mai multe cepe uriașe, dintre care una a cântărit 802 grame, toate crescute natural, la poalele Munților Șureanu.
VIDEO | Festivalul „Armonii și Gusturi la Pianu" aduce folclor și arome locale. Publicul se bucură de spectacole, teatru de păpuși, produse tradiționale, expoziții de dovleci și concerte live
„Această ceapă este plantată și crescută la 15 kilometri de creasta muntelui, spre Șureanu, cu gunoi de grajd și pământul… ce a dat de la natură, ploaie, nimic altceva”, a spus Maria Cândea, mândră de recolta lor.
Producătorii din Loman spun că plantează arpagicul la începutul lunii mai și nu folosesc niciun îngrășământ chimic. Totul este muncit cu răbdare, iar rezultatul se vede în fiecare legumă. „Am avut cepe și de un kilogram, dar și aceasta e frumoasă. Dintr-una ca asta mănâncă toată familia”, au glumit soții Cândea.
Prezența lor la eveniment a adus un strop de autenticitate și a reamintit vizitatorilor cât de importante sunt tradițiile agricole și respectul față de pământ.
Festivalul „Armonii și Gusturi la Pianu” a reunit și în acest an producători locali, artiști populari, spectacole folclorice și multe delicii românești, transformând comuna Pianu într-o adevărată sărbătoare a gusturilor și tradițiilor.
FOTO | Roșii GIGANT în grădina unei femei din Alba: Tanti Ileana cultivă adevărate minuni bio de aproape un kilogram
Festivalul a oferit, de asemenea, numeroase standuri cu preparate tradiționale românești, unde vizitatorii au putut gusta bulz ciobănesc cu mămăligă, brânzeturi locale, murături sau alte bunătăți specifice zonei. Standurile au fost pline de arome autentice și produse locale, astfel încât fiecare vizită a devenit o adevărată experiență gastronomică pentru cei prezenți.
