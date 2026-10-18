Video | Transapuseana, preferată în special de turiști străini. Peisajele de toamnă și mâncarea tradițională, atracții pentru oameni din Polonia sau Israel: ,,Sunt de toate felurile”
Transapuseana, preferată în special de turiști străini. Peisajele de toamnă și mâncarea tradițională, atracții pentru oameni din Polonia sau Israel: ,,Sunt de toate felurile”
Peisajele spectaculoase și culorile de toamnă formează combinația perfectă pentru turiștii care vor să descopere Transapuseana, șoseaua care traversează Munții Apuseni.
Ziariștii de la ziarulunirea.ro au discutat cu Ioana Sârbu, administrator al unei pensiuni de pe Transapuseana. Aceasta a vorbit despre numărul turiștilor care ajung în zonă, despre ceea ce caută aceștia, dar și despre țările din care provin cei mai mulți vizitatori.
Ioana Sârbu: „Vin în special străini”
Ioana Sârbu a precizat că numărul turiștilor este mai mic față de anul trecut, însă aceștia continuă să viziteze Transapuseana. Potrivit acesteia, cei mai mulți sunt turiști străini, printre care se numără vizitatori din Ungaria, Polonia sau Israel:
„Vin turiștii pe Transapuseana, poate puțin mai puțini decât anul trecut, dar vin. Vin în special străini. Românii nu prea îi vezi pe aici. Străini: maghiari, polonezi. Am avut din Israel o grămadă de turiști, dar vin.”
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Femeia recunoaște că peisajul este unul fabulos, mai ales toamna, iar acest lucru este căutat de către turiști: ,,Am avut o clientă cazată care a sunat și special a întrebat dacă mai sunt frunze în copaci, pentru că ei caută peisajul ăsta.”.
,,E și un exemplu pentru noi, astfel de oameni”
Acesta spune că o parte dintre turiști, în timpul petrecut pe Transapuseana, aleargă sau merg cu bicicleta, făcând mișcare și fiind un exemplu de urmat:
,,Am văzut că sunt unii care aleargă, sunt unii cu bicicleta, sunt unii cu motocicleta. E și un exemplu pentru noi, astfel de oameni. Sunt de toate felurile. Inclusiv săptămâna trecută am fost și șocată să văd copii cu trotinete electrice. Au venit din Aiud până aici, singuri.”, a mai explicat aceasta.
În ceea ce privește partea culinară, Ioana spune că turiștii sunt interesați, în special, de mâncărurile tradiționale.
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