Cap de porc, simbol al trădării, lăsat în fața casei unuia dintre fondatorii AUR: „Am depus deja o plângere. Urmează să fie deschis un dosar penal”

Marius Lulea, co-fondator al partidului AUR, a sesizat poliția duminică dimineață, după ce a descoperit în fața locuinței sale un cap de porc, iar pe contorul de gaze era lipit un afiș cu un mesaj amenințător.

Acesta a confirmat incidentul pentru Antena 3 CNN.

„Am depus deja o plângere, în urma căreia urmează să fie deschis un dosar penal. Urmează să vină criminaliștii pentru a culege datele și probele necesare. Există imagini clare cu persoanele implicate și cu autoturismul folosit, care pot permite identificarea celor responsabili. Aștept ca procurorii și instanțele de judecată să își facă datoria și am încredere deplină în instituțiile statului român. Nimeni nu trebuie intimidat pentru opiniile sale, iar libertatea de exprimare nu poate fi negociată”, a transmis Marius Lulea.

Potrivit lui Lulea, autocolante de același tip au fost lipite „în fața locuințelor mai multor persoane care au în comun opoziția publică față de George Simion”. „Aceasta este legătura pe care o pot afirma cu certitudine”, a mai spus el, scrie HotNews.

Marius Lulea a precizat că l-a indicat pe liderul AUR, George Simion, drept principal suspect în plângerea penală, însă subliniază că autoritățile trebuie să stabilească adevărul.

„Îl cunosc bine pe George Simion și consider că a deraiat complet. În plângerea penală pe care am depus-o, l-am indicat drept principalul suspect în legătură cu aceste acțiuni. Aceasta este suspiciunea mea, iar autoritățile trebuie să stabilească adevărul. Nimeni nu are dreptul să transforme dezacordul politic într-o amenințare la adresa siguranței oamenilor și a familiilor lor. Libertatea de exprimare nu poate fi îngrădită prin frică”, a spus el.

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