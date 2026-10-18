18 octombrie | Prețurile la benzină și motorină în Alba Iulia: Cât costă carburanții astăzi. Benzina s-a ieftinit ușor

Prețurile la benzină și motorină în Alba Iulia: Cât costă carburanții astăzi. Benzina s-a ieftinit ușor

Șoferii din Alba Iulia găsesc, duminică, 18 octombrie 2026, prețuri ușor mai mici la benzină, după ce mai multe lanțuri mari de benzinării au redus tarifele cu până la 5 bani pe litru. Prețurile carburanților diferă însă de la o stație la alta.

Prețul carburanților în Alba Iulia, duminică, 18 octombrie 2026:

OMV:

Motorină – 10.92 lei

Benzină – 10.12 lei

Petrom:

Motorină – 10.86 lei

Benzină – 10.06 lei

Lukoil

Motorină – 10.92 lei

Benzină – 10.12 lei

Mol:

Motorină – 10.92 lei

Benzină – 10.12 lei

Rompetrol:

Motorină – 10.92 lei

Benzină – 10.12 lei

Prețul motorinei scade pe piețele angro, dar ieftinirea nu se resimte imediat la pompă. Decizia Grupului celor 7 economii majore (G7) de a elibera rezerve strategice de petrol a dus la o reducere a prețurilor pe piețele europene cu până la 4%.

Pe 14 octombrie, plafonarea adaosului la motorină a fost blocată în Parlament. Adaosul, limitat și pentru rafinării.

Ministerul Finanțelor a anunțat pe 30 septembrie că reducerea accizei la motorină va fi menținută până pe 15 octombrie. Ulterior, a prelungit decizia până pe 31 octombrie 2026. Concret, este vorba despre o reducere de 25% a accizei.

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