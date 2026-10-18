Foto | Mesaje de condoleanțe pentru asistenta de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba care a fost găsită fără suflare: ,,O parte din inima mea s-a dus odată cu tine”

Mesaje de condoleanțe pentru asistenta de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba care a fost găsită fără suflare: ,,O parte din inima mea s-a dus odată cu tine”

O asistentă medicală de la Spitalul Județean de Urgență Alba a fost găsită fără suflare într-o locuință din Alba Iulia, sâmbătă, 17 octombrie 2026. Vestea morții sale a provocat durere celor care au cunoscut-o.

Femeia este de origine din comuna Săliștea, județul Alba, și avea 34 de ani. Decesul ar fi survenit în urma unui șoc anafilactic. Cauza exactă urmează să fie stabilită în urma investigațiilor medico-legale.

,,O parte din inima mea s-a dus odată cu tine”

Pe rețelele de socializare au fost publicate mai multe mesaje de condoleanțe:

,,O parte din inima mea s-a dus odată cu tine… nu mă pot exprima în cuvinte, nu pot exprima nimic… sunt pur și simplu împietrită de durere, de furie … DE CE??? Asta va fi o întrebare la care nu voi primi răspuns . Drum lin draga mea ! D-zeu să te ierte!”, a scris o apropiată a asistentei pe o rețea de socializare.

În secțiunea de comentarii zeci de persoane au transmis mesaje de condoleanțe:

,,Dumnezeu s-o odihnească în pace, sincere condoleanțe!”, a mai spus o femeie.

,,Dumnezeu să te odihnească în pace! Condoleanțe și multă putere familiei îndurerate!”, a scris o altă persoană.

,,Am rămas fără cuvinte la aflarea teribilei vesti si nu am cuvinte de mângâiere pentru aceasta pierdere. Ce nedreapta este viața asta ! Drum bun în lumina draga noastră”, a fost mesajul scris de o altă femeie.

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