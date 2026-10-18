Foto | Mesaje de condoleanțe pentru asistenta de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba care a fost găsită fără suflare: ,,O parte din inima mea s-a dus odată cu tine”
Mesaje de condoleanțe pentru asistenta de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba care a fost găsită fără suflare: ,,O parte din inima mea s-a dus odată cu tine”
O asistentă medicală de la Spitalul Județean de Urgență Alba a fost găsită fără suflare într-o locuință din Alba Iulia, sâmbătă, 17 octombrie 2026. Vestea morții sale a provocat durere celor care au cunoscut-o.
Citește și: Tragedie la Alba Iulia: O asistentă medicală de la Spitalul Judeţean de Urgenţă a fost găsită fără viață
Femeia este de origine din comuna Săliștea, județul Alba, și avea 34 de ani. Decesul ar fi survenit în urma unui șoc anafilactic. Cauza exactă urmează să fie stabilită în urma investigațiilor medico-legale.
,,O parte din inima mea s-a dus odată cu tine”
Pe rețelele de socializare au fost publicate mai multe mesaje de condoleanțe:
,,O parte din inima mea s-a dus odată cu tine… nu mă pot exprima în cuvinte, nu pot exprima nimic… sunt pur și simplu împietrită de durere, de furie … DE CE??? Asta va fi o întrebare la care nu voi primi răspuns . Drum lin draga mea ! D-zeu să te ierte!”, a scris o apropiată a asistentei pe o rețea de socializare.
Citește și: Mesaje de condoleanțe și comemorare. ANUNTURI de deces la trecerea la cele veșnice a persoanelor dragi
În secțiunea de comentarii zeci de persoane au transmis mesaje de condoleanțe:
,,Dumnezeu s-o odihnească în pace, sincere condoleanțe!”, a mai spus o femeie.
,,Dumnezeu să te odihnească în pace! Condoleanțe și multă putere familiei îndurerate!”, a scris o altă persoană.
,,Am rămas fără cuvinte la aflarea teribilei vesti si nu am cuvinte de mângâiere pentru aceasta pierdere. Ce nedreapta este viața asta ! Drum bun în lumina draga noastră”, a fost mesajul scris de o altă femeie.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 18 octombrie 2026. Condițiile de înscriere la concurs
ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 18 octombrie 2026. Condițiile de înscriere la concurs Mai multe instituții publice din județul Alba anunță organizarea unor concursuri de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante. Candidații trebuie să îndeplinească atât condițiile generale, cât și condițiile specifice privind studiile, vechimea în muncă și […]
Comasarea voluntară a localităților cu cel mult 1.500 de locuitori, prevăzută în programul de guvernare al Cabinetului Niculescu: Peste 20 de comune din Alba vizate de măsură. Lista
Comasarea voluntară a localităților cu cel mult 1.500 de locuitori, prevăzută în programul de guvernare al Cabinetului Niculescu: Peste 20 de comune din Alba vizate de măsură. Lista Reorganizarea administrației publice, atât la nivel central, cât și local, se numără printre măsurile incluse în programul de guvernare pentru perioada 2026–2028, propus de premierul desemnat Luca […]
VIDEO | A revenit din Brașov să ridice o casă nouă unei familii nevoiașe din Apuseni, dar a descoperit o altă dramă! Vasile vrea să-i redea demnitatea lui Gheorghe, un bărbat marginalizat pentru că trăiește împreună cu animalele sale
A revenit din Brașov să ridice o casă nouă unei familii nevoiașe din Apuseni, dar a descoperit o altă dramă! Vasile vrea să-i redea demnitatea lui Gheorghe, un bărbat marginalizat pentru că trăiește împreună cu animalele sale A pornit să construiască o casă pentru Ioana și Ioan Gabor, din Izvorul Ampoiului, Zlatna, însă pe drumul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ora de iarnă 2026: Când se dau ceasurile înapoi. În ce noapte se schimbă ora în România
Ora de iarnă 2026: Când se dau ceasurile înapoi. În ce noapte se schimbă ora în România România va trece...
Foto | Accident mortal pe un drum județean: Un tânăr de 25 de ani și-a pierdut viața după ce a lovit un stâlp de electricitate
Accident mortal pe un drum județean: Un tânăr de 25 de ani și-a pierdut viața după ce a lovit un...
Știrea Zilei
Foto | Mesaje de condoleanțe pentru asistenta de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba care a fost găsită fără suflare: ,,O parte din inima mea s-a dus odată cu tine”
Mesaje de condoleanțe pentru asistenta de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba care a fost găsită fără suflare: ,,O parte...
ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 18 octombrie 2026. Condițiile de înscriere la concurs
ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 18 octombrie 2026. Condițiile de înscriere la...
Curier Județean
18 octombrie | Prețurile la benzină și motorină în Alba Iulia: Cât costă carburanții astăzi. Benzina s-a ieftinit ușor
Prețurile la benzină și motorină în Alba Iulia: Cât costă carburanții astăzi. Benzina s-a ieftinit ușor Șoferii din Alba Iulia...
16-17 octombrie 2026 | Inspectorii ISU Alba, controale inopinate restaurante, cluburi și baruri: Amendă de 20.000 de lei și 3 nereguli constatate
Inspectorii ISU Alba, controale inopinate restaurante, cluburi și baruri: Amendă de 20.000 de lei și 3 nereguli constatate Acțiunile de...
Politică Administrație
Victor Negrescu a premiat oamenii care fac diferența în județul Alba, la cea de-a treia ediție a Galei „Omul potrivit la locul potrivit”
Victor Negrescu a premiat oamenii care fac diferența în județul Alba, la cea de-a treia ediție a Galei „Omul potrivit...
Un consilier local AUR dintr-o comună din Alba și-a anunțat demisia: „Nu vreau să mă prefac. Nu vreau să port o mască”. Motivele invocate
Un consilier local AUR dintr-o comună din Alba și-a anunțat demisia: „Nu vreau să mă prefac. Nu vreau să port...
Opinii Comentarii
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026. Urări și felicitări pentru cei ce își sărbătoresc onomastica
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026 • Urări și felicitări de bine care pot fi transmise prin SMS pentru Sf. Paraschiva,...
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...