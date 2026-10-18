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Ora de iarnă 2026: Când se dau ceasurile înapoi. În ce noapte se schimbă ora în România

Bogdan Ilea

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Ora de iarnă 2026: Când se dau ceasurile înapoi. În ce noapte se schimbă ora în România

România va trece și în acest an la ora de iarnă în ultimul weekend din luna octombrie. În noaptea de sâmbătă spre duminică, 24 spre 25 octombrie 2026, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, astfel că ora 04:00 va deveni ora 03:00.

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Trecerea la ora de iarnă reprezintă, de fapt, revenirea la ora standard, după perioada în care este aplicată ora de vară.

Ora de vară presupune ajustarea ceasurilor pentru a beneficia mai mult timp de lumina naturală pe parcursul zilei, în special în lunile cu zile mai lungi.

Astfel, în weekendul viitor, România va reveni la ora standard, iar ziua de duminică, 25 octombrie, va avea 25 de ore.

Deși România se numără printre țările care modifică ora de două ori pe an, această practică nu este aplicată peste tot. În numeroase state, ora standard este păstrată pe tot parcursul anului, fără trecerea la ora de vară.

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