ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 18 octombrie 2026. Condițiile de înscriere la concurs

Mai multe instituții publice din județul Alba anunță organizarea unor concursuri de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante. Candidații trebuie să îndeplinească atât condițiile generale, cât și condițiile specifice privind studiile, vechimea în muncă și alte cerințe stabilite de fiecare angajator.

*Administrația Bazinală de Apă Mureș, prin SGA Alba organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

a) Inginer (Serviciul Exploatare Lucrări și Mecanizare, perioadă nedeterminată)

Condiții specifice: studii superioare în inginerie, cu licență în una dintre aceste domenii: civilă, instalații, energetică, geologică, geodezică, mecanică sau mediu. Candidatul trebuie să accepte deplasări frecvente.

b) Muncitor hidrometru (Serviciul Hidrologie Câmpeni, stația Baia de Arieș, perioadă nedeterminată)

Condiții specifice: studii medii (10 clase + școală profesională). Candidatul trebuie să poată lucra de pe punți și din albie, în program discontinuu, și să facă ore suplimentare când apar fenomene hidrometeorologice periculoase.

c) Muncitor hidrometru (Serviciul Hidrologie Câmpeni, stațiile Câmpeni și Abrud pe râul Abrud, perioadă nedeterminată)

Condiții specifice: studii medii (10 clase + școală profesională). Candidatul trebuie să poată lucra de pe punți și din albie, în program discontinuu, și să facă ore suplimentare când apar fenomene hidrometeorologice periculoase.

Sediul concursului: Alba Iulia, str. Lalelelor nr. 7A.

Termen de depunere a dosarelor pentru toate cele trei posturi: 23.10.2026, ora 13:00, la registratura SGA Alba.

Informații suplimentare: [email protected]. Telefon: 0258 834 428.

*Spitalul Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” Abrud organkizează concurs pentru ocuparea postului de Informatician, perioadă nedeterminată.

Condiții specifice:

– Studii superioare cu licență la Facultatea de Informatică și Inginerie, specializarea Informatică.

– Vechime de minimum 6 luni.

Termen de înscriere: 26.10.2026, ora 14:00.

Informații suplimentare: tel. 0358 409 051, int. 143 (biroul resurse umane), www.spitalabrud.ro sau [email protected].

*Școala Gimnazială Lopadea Nouă organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi de Îngrijitor școală pe perioadă nedeterminată (unul cu normă întreagă, de 8 ore/zi, și unul cu 0,5 normă, de 4 ore/zi).

Condiții specifice:

– Studii medii cu Bacalaureat.

– Vechime în muncă de 2 ani.

Termen de înscriere: 27.10.2026, ora 15:00, la sediul școlii (sat Lopadea Nouă, nr. 60).

Informații suplimentare: director Gilyen Henrieta Sidonia, tel. 0751 388 608, https://scoalalopadeanoua.ro/ sau la sediul școlii. Formularul de înscriere se găsește la secretariat.

*Școala Gimnazială Blandiana organizează concurs pentru ocuparea posturilor de Șofer (0,5 normă) și Muncitor de întreținere (0,5 normă), fiecare cu 4 ore/zi, pe perioadă nedeterminată.

Condiții specifice:

– Studii profesionale pentru ambele posturi.

– Pentru șofer: permis categoria D și atestat de transport persoane.

– Nu se cere vechime la niciunul dintre posturi.

Termen de înscriere: 27.10.2026, ora 15:00, la sediul școlii (Blandiana, str. Principală nr. 204A).

Informații suplimentare: director Ursu Bianca-Maria, tel. 0751 033 591.

*Spitalul Orășenesc Cugir organizează concurs pentru ocuparea unui post de infirmier debutant, vacant, pe perioadă nedeterminată, nivel de execuție, la Secția Medicină Internă.

Condiții specifice:

– studii generale;

– fără perfecționări, cunoștințe de calculator sau limbi străine;

– nu se solicită vechime;

– abilități necesare: rezistență fizică, empatie, adaptare la stres, răbdare, luciditate.

Data limită de înscriere: 28.10.2026, ora 14:00, la sediul instituției.

Informații suplimentare: e-mail [email protected], telefon 0786 225 608.

*Primăria Comunei Valea Lungă organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual de execuție, asistent medical comunitar (cod COR 325301), pe perioadă determinată (cât durează proiectul), cu normă întreagă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, pentru Echipa comunitară integrată din proiectul finanțat din fonduri externe nerambursabile „Furnizare de servicii integrate în comunitățile rurale”.

Condiții specifice:

– diplomă de Bacalaureat;

– studii sanitare de profil clinic. Pot ocupa postul doar moașele sau asistenții medicali generaliști, de obstetrică-ginecologie, de pediatrie sau de ocrotire;

– experiență profesională de minimum 5 ani;

– certificat de membru OAMGMAMR și aviz anual;

– cunoștințe de operare pe calculator, nivel minim;

– specializarea în asistență medicală comunitară și permisul categoria B sunt avantaje, nu condiții eliminatorii. Cursul de specializare va fi oferit prin proiect.

Data limită de înscriere: 28.10.2026

Informații suplimentare: persoana de contact este Mărginean Ana-Maria (resurse umane), la Biroul dezvoltare locală, tel. 0762 290 858, e-mail [email protected], fax 0258 888 102. Formularul de înscriere se ridică de la același birou. Detalii suplimentare sunt pe site-ul Primăriei Valea Lungă, secțiunea Anunțuri generale.

*Primăria Cugir organizează concurs pentru ocuparea postului de psiholog debutant, pe perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână în cadrul Direcției de Asistenţă Socială, Serviciul Public de Asistență Socială, Beneficii Sociale, Servicii Sociale – Compartimentul Centru de Zi pentru copii -Un PAS cu PAS Cugir.

Condiții specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință psihologie, domeniul de licență psihologie: specializarea psihologie.

Data limită de înscriere: 27 octombrie 2026

Informații suplimentare: Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei orașului Cugir, str. I.L.Caragiale nr. 1 – tel. 0258/751001 int. 115-Compartimentul Resurse umane:inspector Deatcu Daniela/Vasian Andreea.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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