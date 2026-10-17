Video | Transapuseana, îmbrăcată în straie de toamnă, i-a fermecat pe turiști. Au rămas impresionați de priveliști și culori: „Este extraordinar. E tot ce ne putem dori”

Transapuseana oferă unele dintre cele mai captivante și impresionante priveliști din România pentru cei care străbat cei 78 de kilometri prin Munții Apuseni. Drumul, care trece prin comunitățile rurale Râmeț, Ponor, Mogoș și Bucium, oferă peisaje de vis, potrivite pentru bicicliști, dar nu numai.

Chiar astăzi, sâmbătă, 17 octombrie 2026, mai mulți oameni au decis să își petreacă timpul liber mergând cu bicicleta pe Transapuseana și bucurându-se de ceea ce are de oferit drumul. Jurnaliștii de la ziarulunirea.ro au stat de vorbă cu mai multe persoane despre Transapuseana, peisajele din zonă, dar și despre dificultatea traseului și cât de greu este acesta de parcurs toamna.

Biciclist: ,,E tot ce ne putem dori”

Despre priveliștea de pe Transapuseana un bărbat recunoaște că este ,,extraordinară”, mai ales în vedere perioada în care ne aflăm:

,,Este extraordinar, având în vedere perioada asta, cu atâtea culori. E un pic cam rece, dar urcarea te încălzește, e super ok. Până aici e foarte bine.”, a explicat acesta.

El a continuat prin a spune că ar dori să vină mai des decât o face, iar drumul este unul pe care orice biciclist și-l dorește să îl parcurgă:

,,Superb, e tot ce ne putem dori. Adică, nu-i nici circulație, peisajele sunt minunate, deci ne bucurăm din tot sufletul.”, a completat bărbatul.

,,Peisajul e foarte colorat”

Adrian, un alt biciclist care a decis să vină astăzi pe Transapuseana, a spus că peisajul este foarte colorat, iar temperatura este potrivită pentru o astfel de ieșire:

„Este foarte frumos, mai ales că este toamna acum și peisajul e foarte colorat, așa că am ieșit la mișcare. Temperatura nu-i cald, nu-i frig, e potrivită. Și așa că e un loc foarte frumos de explorat și de a sta în natură și de a sta cu prietenii, de a povesti”, a spus Adrian.

Acesta a apreciat și faptul că drumul este liniștit și puțin circulat, iar prezența altor bicicliști le oferă un plus de încredere celor care aleg să parcurgă traseul pe două roți.

„Foarte frumos. E așa șerpuit, deocamdată e liniștit, nu am întâlnit multe mașini. Am mai văzut și alți bicicliști, ceea ce ne face să fim un pic mai încrezători și mai voioși, că împărtășim aceleași pasiuni”, a mai spus acesta.

Adrian a venit din Cluj împreună cu un grup de cinci persoane

„Pitorești, cum ar zice românii. Foarte frumoase”

Daniela, o tânără din Cluj, a fost impresionată în special de peisajele de pe Transapuseana și de culorile de toamnă:

„O, da, e spectaculos! E frumos că mergi mult pe zona de platou și atunci asta îți oferă multe peisaje frumoase. Sunt așa câteva stânci și așteptăm, în capătul traseului unde ne oprim noi, să vedem Cheile Râmețului”, a spus Daniela.

Tânăra a remarcat și culorile specifice toamnei, despre care spune că oferă traseului un farmec aparte.

„Pitorești, cum ar zice românii. Foarte frumoase, e așa de toamnă, ne bucurăm că se schimbă așa peisagistica și e un cumul de culori frumoase de toamnă și liniștitoare”, a mai spus aceasta.

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