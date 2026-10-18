Curier Județean

16-17 octombrie 2026 | Inspectorii ISU Alba, controale inopinate restaurante, cluburi și baruri: Amendă de 20.000 de lei și 3 nereguli constatate

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Inspectorii ISU Alba, controale inopinate restaurante, cluburi și baruri: Amendă de 20.000 de lei și 3 nereguli constatate 

Acțiunile de control pe linia apărării împotriva incendiilor și prevenirii situațiilor de urgență au fost continuat de inspectorii ISU Alba.

Petrecerea Divorțaților

Potrivit instituției, în continuarea măsurilor dispuse pentru reducerea sau eliminarea riscurilor de producere a situațiilor de urgență și a consecințelor acestora, precum și a protecției utilizatorilor unor categorii de construcții sau amenajări, în perioada 16-17 octombrie 2026 inspectorii de prevenire din cadrul ISU Alba au desfășurat controale tematice inopinate la operatori economici din categoria unităților de comerț: restaurante, cluburi și baruri.

Au fost constatate 3 nereguli, fiind aplicate 3 sancțiuni contravenționale din care 2 avertismente și 1 amendă  în cuantum de 20.000 lei. Neregulile constatate și sancționate au fost:

– ⁠funcționarea fără obținerea autorizației de securitate la incendiu ( a fost aplicată 1 amenda în cuantum de 20.000 de lei);

– corpuri de iluminat care se exploatează fara a fi protejate împotriva deteriorarilor mecanice ;

– ⁠necurățarea periodică a hotelor si tubulaturilor din bucătăriile  restaurantelor.

La niciunul dintre aceste obiective nu au fost constatate încălcări grave ale cerinței de securitate la incendiu în ceea ce privește periclitarea vieții ocupanților și forțelor de intervenție prin neasigurarea stabilității elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului și fumului în interiorul edificiului și la vecinătăți, nefiind astfel dispusă măsura complementară de oprire a funcționarii ori utilizării construcțiilor.

In scopul prevenirii producerii unor situații nedorite, activitățile de control vor continua și în perioada următoare la astfel de categorii de obiective din zona de competență a ISU.

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