VIDEO | Trafic BLOCAT timp de 2 ore jumătate pe DN 14B: Coloane de mașini înzăpezite pe ambele sensuri în zona Cistei-Crăciunel-Blaj

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Trafic BLOCAT timp de 2 ore jumătate pe DN 14B: Coloane de mașini înzăpezite pe ambele sensuri în zona Cistei-Crăciunel-Blaj

Este haos pe șosele și drumurile din județul Alba din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Încă un drum a fost blocat mai bine de 2 ore, iar coloanele de mașini s-au întins pe mai mulți kilometri.

Traficul rutier a fost blocat în jur de 2 ore jumătate pe DN 14B, între Teiuș și Blaj, pe ambele sensuri de mers.

Citește și: Patru drumuri județene din Alba, ÎNCHISE temporar din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Care sunt rutele alternative

Mașinile nu au mai putut înainta pe drumul înzăpezit, iar nervii participanților la trafic au fost serios puși la încercare în cele peste 2 ore cât au avut de așteptat în coloană.

Reamintim că de astăzi, mai multe drumuri județene sunt închise temporar ca urmare a condițiilor meteo:

-BLOCAT: DJ 106 K Daia Română-Vingard-ALTERNATIVA: DJ 106 I (Cunța Berghin) și DJ 106 K (Sebeș-Daia Română)

-BLOCAT: DJ 106 K (intersecție cu 106 I-Ohaba)-ALTERNATIVA: DJ 106 I (Cunța Berghin) și DJ 106 K (Ohaba-Secășel)

-BLOCAT: DJ 704 K (Săliștea-Vinerea)-ALTERNATIVA: DJ 704K (DJ 704 (DN7 Vinerea-Cugir)-DN 7

-BLOCAT: DJ 704 A (Drumul Pianului)-ALTERNATIVA: DN 7-DJ 705 B și DJ 704 A

Reamintim că județul Alba se află până vineri dimineața, ora 10.00, sub avertizare cod galben de ger și cod portocaliu de viscol. Temperaturile vor coborî și la minus 18 grade Celsius.

