Patru drumuri județene din Alba, ÎNCHISE temporar din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Care sunt rutele alternative

Patru drumuri județene din Alba sunt închise temporar din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Vicepreședintele Consiliului Județean Alba, Marius Hațegan, a anunțat și care sunt rutele alternative pe care le pot folosi șoferii.

Se intervine constant pe cei 900 de kilometri de drumuri județene din Alba, aflate în administrarea CJ și afectate de căderile masive de zăpadă.

,,Zilnic, am dislocat în teren 65 de utilaje și s-au împrăștiat 400 tone de material antiderapant. Astăzi, din cauza viscolului au fost închise temporar 4 sectoare de drum județean.

ATENȚIE, DRUMURI BLOCATE!

-BLOCAT: DJ 106 K Daia Română-Vingard-ALTERNATIVA: DJ 106 I (Cunța Berghin) și DJ 106 K (Sebeș-Daia Română)

-BLOCAT: DJ 106 K (intersecție cu 106 I-Ohaba)-ALTERNATIVA: DJ 106 I (Cunța Berghin) și DJ 106 K (Ohaba-Secășel)

-BLOCAT: DJ 704 K (Săliștea-Vinerea)-ALTERNATIVA: DJ 704K (DJ 704 (DN7 Vinerea-Cugir)-DN 7

-BLOCAT: DJ 704 A (Drumul Pianului)-ALTERNATIVA: DN 7-DJ 705 B și DJ 704 A

Ne cerem scuze pentru unele sincope apărute în această perioadă. Râmânem la datorie!”, a transmis Hațegan pe Facebook.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI