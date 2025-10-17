VIDEO | Tânăr din județul Sibiu, REȚINUT de polițiștii din Jidvei, după ce a condus BĂUT. Ce alcoolemie avea
VIDEO | Tânăr din județul Sibiu, REȚINUT de polițiștii din Jidvei, după ce a condus BĂUT. Avea o alcoolemie alarmantă
Un tânăr de 26 de ani, din județul Sibiu, a fost reținut de polițiștii din Jidvei. Acesta se afla la volan sub influența băuturilor alcoolice. A fost reținut de oamenii legii.
Potrivit IPJ Alba, la data de 16 octombrie 2025, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 26 de ani, din localitatea Bazna, județul Sibiu, cercetat pentru conducere sub influența alcoolului.
Citește și: Bărbat din Aiudul de Sus, REȚINUT de polițiști pentru înșelăciune! A promis că transportă un sistem audio, dar l-a ,,făcut uitat” la el acasă
În seara zilei de 16 octombrie 2025, polițiștii au oprit, pentru control, pe strada Cetății din localitatea Cetatea de Baltă, un autoturism condus de bărbatul de 26 de ani.
Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 1,00 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.
Cercetările sunt continuate.
