Bărbat din Aiudul de Sus, REȚINUT de polițiști pentru înșelăciune! A promis că transportă un sistem audio, dar l-a ,,făcut uitat” la el acasă. Este cercetat de oamenii legii

Un bărbat, în vârstă de 38 de ani, din Aiudul de Sus, a fost reținut de polițiști, fiind cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune.

Mai exact, acesta i-ar fi promis unui bărbat că va transporta un sistem audio profesional, din municipiul Arad în municipiul București, iar, ulterior, ar fi refuzat restituirea sistemului audio.

Potrivit IPJ Alba, la data de 16 octombrie 2025, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 38 de ani, din localitatea Aiudul de Sus, cercetat pentru înșelăciune.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 27 august – 4 septembrie 2025, bărbatul l-ar fi indus în eroare pe un bărbat, în vârstă de 32 de ani, căruia i-ar fi promis că îi va transporta un sistem audio profesional, din municipiul Arad în municipiul București, iar, ulterior, ar fi refuzat restituirea sistemului audio.

Pentru documentarea activității infracționale, ieri, 16 octombrie 2025, polițiștii au efectuat o percheziție domiciliară, pe raza municipiului Alba Iulia, la imobilul unde acesta locuiește fără forme legale.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, în vederea stabilirii întregii activități infracționale a bărbatului.

